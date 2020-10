Paty Cantú, “La mexicana” que se diversifica

La cantautora y productora tapatía, Paty Cantú, estrena hoy 30 de octubre, su material discográfico “La mexicana”, álbum del cual ya había lanzado sencillos como “Conocerte”, tema que abraza la soledad y con el que busca normalizar que estar solo no es malo; por el contrario, es una etapa de la vida de la que se aprende mucho. Ahora el tema del lanzamiento del material es “¿Te ha pasado?”, en colaboración con Pitizion y Camila Fernández.

El disco se caracteriza por ser ecléctico, con distintos sonidos que se unifican con el mensaje que Paty busca expresar: el empoderamiento y la diversificación.

“Ya me hice fama de ser todoterreno (risas). Pero me da gusto, creo en la libertad en todos los sentidos y la música no es la excepción; me gusta poder hacerla libremente, no solo para seguir o crear tendencias, me gusta hacer canciones que dicen algo, con una intención, que expresan distintas emociones y para eso a veces hay que mezclar distintas cosas, no todo sabe a chocolate en la vida. Esta libertad me ha costado mis años, le he dado dolor de cabeza a mucha gente, pero al final todo el equipo que me quiere, me apoya”, comparte en entrevista.

También le agradece a su familia por acompañarla en esta diversidad sonora, profesional y personal que vive. Señala que durante la promoción de este disco, se le ha reconocido como una artista rebelde en el sentido positivo de la palabra, por atreverse a fusionar su sonido siendo parte del universo pop y del mainstream.

“Ojalá que eso un día se normalice, porque es cierto que cuando estás en el pop, en el mainstream y eres mujer, se empieza a esperar también cosas muy específicas. Y la verdad es que estoy agradecida de que tanto mi equipo como yo, sigamos mi propio camino. Y ‘La mexicana’ tiene todas estas cosas que no son un punto de llegada, sino un punto de partida; hay muchos géneros musicales, colaboraciones… pero también sí hay un hilo conductor a pesar de que hay baladas y rap, o canciones pop”.

Las letras y las historias de este material, explica, tienen una unificación: “Describen a la gente vulnerable, a la gente real, porque el mundo nos atasca de imágenes de perfección”; en ese sentido, comparte que en otras canciones se habla de las novias que se tienen, o las marcas de ropa que se usan, pero Paty busca hablar de lo que se vive en lo cotidiano y que tiene que ver con la diversidad que cada persona puede tener. “Estas letras normalizan temas como la soledad y la depresión, el mirarte al espejo; son manifestaciones positivas de salir adelante, de estar en un lugar donde te puedas sentir mejor”.

También adelanta que aunque el disco ya está disponible todavía tiene mucha música por presentar y la seguirá publicando; además, espera que en el primer trimestre del 2021 comience a planear su gira. Por si fuera poco, es embajadora de la organización de Alicia Keys, “She Is The Music”, la cual busca mayor representación de las mujeres en la industria creativa y musical; e invita a las productoras, músicas y directoras a sumarse a la causa.

Finalmente, la cantante agrega que en su sitio oficial se encuentra su tienda en línea “Cantú Boutique”, en la que está haciendo colaboraciones con diseñadores como Olmos y Flores, “ya hay, por ejemplo, productos como cubrebocas”.