Paola Rojas rompe en llanto al recordar infidelidad de Zague: "Sentí mucha vergüenza"

Paola Rojas rompió en llanto al recordar la infidelidad de su ex esposo Luis Roberto Alves dos Santos mejor conocido como "Zague" en 2018.

La periodista fue entrevistada por Isabel Lascurain en su programa de Youtube: "Abre la caja de..." en donde narró cómo logró salir adelante tras la infidelidad que se volvió muy mediática por la filtración del video sexual del exfutbolista.

"Eso te da dirección… a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así", comentó la conductora.

Paola Rojas agregó que su trabajo también fue salvador: "En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo… pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza; sin embargo, la sentía profunda, mucha… sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones", confesó en entrevista con Isabel Lascurain.

Paola destacó que con esta situación no buscó victimizarse sino convertir este agrio episodio en su vida una oportunidad de aprendizaje emocional, con el que incluso logró empatizar con las mujeres.

