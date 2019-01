Pancho Barraza cristaliza su sueño

Este sábado 26 de enero a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, el cantautor sinaloense Pancho Barraza arranca de manera oficial su gira 2019 con su tour “Un sueño”, que le da nombre también a su reciente disco, publicado en diciembre del 2018 y del cual se desprende el primer sencillo “La mujer que amo”. En entrevista, el músico adelanta que la velada durará alrededor de tres horas donde habrá banda, mariachi y orquesta. Y es que en su más reciente placa se permite experimentar con sonidos más latinos, de hecho el clip lo grabó en Brasil.

El artista explica que “por tercer año consecutivo me presento en el Auditorio Telmex. La gira y el disco se llaman ‘Un sueño’, cumplimos el objetivo de sacar un sencillo en un género diferente, que actualmente está en radio y que se llama ‘La mujer que amo’. El show cambia mucho, es un alucine que yo tenía en mi cabeza de mucho tiempo atrás, y bendito sea Dios lo estrenamos ya oficialmente el sábado 26 de enero”.

En la Feria de León, Guanajuato, explica Pancho, mostraron algo de lo que se será el nuevo espectáculo para no llegar tan improvisados al Auditorio Telmex, pero sin duda Guadalajara será la plaza en la que se comienza todo y a partir de ese momento, Pancho estará de gira con fechas por lo pronto confirmadas hasta junio, al interior de la República Mexicana, en algunos países latinoamericanos y Estados Unidos.

“Ahora mismo estamos en ensayos, la gente del ballet, los coristas, el mariachi, porque ya no solo habrá banda, también orquesta, porque el nuevo disco viene de esa manera y el show por lo mismo crece. El show dura tres horas, son muchas canciones, muchos discos, muchos años de carrera. Entonces, al final del día busco que la gente salga con un buen sabor de boca, al menos lo más emblemático, lo que sé que la gente tiene muy grabado en la mente, y lo que más estuvo programado en la radio, va a estar”. Adelanta el artista, quien agrega que alrededor de 56 canciones el público va a escuchar durante la velada.

Sobre los retos de cantar con orquesta, Pancho dice que todo se resume a saber cantar o no, sea con este formato, en mariachi o con banda.

“Al final de cuentas todo se termina en una sola razón: cantar, más allá de quien te acompañe, yo creo que si tu profesión es cantar, no debe de preocuparte quién está tras de ti acompañándote, debes preocuparte por hacerlo bien”. En esta participación en el Telmex, arriba del escenario participan 56 personas, mientras que en producción y la oficina son entre 60 y 70, lo que suma a más de 120 personas trabajando para un mismo show

Amor por Guadalajara

Pancho inició como músico en Sinaloa, sin embargo en Guadalajara como solista alcanzó el éxito. “Yo no conozco gente hasta ahorita que tenga un sentimiento más a flor de piel que yo precisamente con esta ciudad. Durante 27 años de carrera yo he visto cómo se han emocionado mucho canción por canción que he sacado y cómo han entristecido cuando han visto que de repente no estuve en un lugar que dijeron que yo iba a estar, incluso hasta llorar cuando se habló que desaparecí del mundo de la música. Y también los he visto llorar de alegría ahora que regreso a la música. Hay que recordar que yo inicié en Mazatlán con Recoditos, pero ya en un nivel internacional fue Guadalajara la que me dio la pauta”.

Durante la presentación en el Telmex, Pancho presentará el sencillo llamado “Un sueño”, cuyo videoclip está programando para grabarse en Jamaica. “La fecha del video está por definir, pero saldremos hacia Jamaica. Ahora estamos entrando en Argentina, Brasil y Chile”.