Emir Pavón y su aventura en solitario

Todo a su tiempo, y ahora es el suyo. Y es que sin dejar de lado su papel como pieza importante dentro de la agrupación Cañaveral, Emir Pabón se prepara para dar a conocer su proyecto como solista.

El intérprete señaló que será el próximo mes que el público vea esta nueva faceta sobre los escenarios, así como explicar que trabajar al lado de su padre, lo sigue sintiendo como una de las más grandes bendiciones que tiene.

“Es muy bonito. Soy bendecido de trabajar con una institución de la música tropical que tiene más de 70 años, que es mi padre, el señor Humberto Pabón, pues es un privilegio de vida poder compartir el escenario con mi padre, que es quien me dio la vida. Es bonito poder compartir el escenario con tu propio padre”.

El también histrión señaló que será en el mes de enero que la gente podrá ver y escuchar su trabajo como solista, sin embargo, subrayó, esto no quiere decir que dejará Cañaveral y que al mismo tiempo que lance su carrera como solista, seguirá formando parte de la agrupación.

“Ya hay un proyecto como tal, gracias a Dios arrancará a partir de enero y afortunadamente es una propuesta musical muy bonita y muy objetiva en la industria. Será como el arranque de Emir Pabón, pero siempre ligado a Cañaveral, sin salirme de ahí, pero haciendo mi carrera como Emir Pabón”.

Juega con nuevos sonidos

Emir señaló que en su aventura en solitario estará dedicado a explorar nuevos caminos sonoros. “Es una combinación musical muy interesante, es una canción que tiene una letra muy motivacional, es una combinación entre el urbano y el reggaetón, toques electrónicos y lo tropical. Más que la combinación musical es realmente el mensaje, a la sociedad que al día de hoy necesita canciones y palabras de aliento”.

Agregó en concordancia con lo anterior que “estoy seguro que está canción va a ser una de ellas que disfrutaran mucho por lo que dice y por la alegría de la canción. Primeramente es un sencillo y posteriormente queremos un disco en un proyecto muy grande. Yo soy muy musical, soy productor y director, y realmente no me enfoco en un artista como tal, me enfoco en la música, sonidos, combinaciones y los matices. Escucho música de todo el mundo y me gusta profundizar esa parte musical”.

Refuerza propuesta de Cañaveral

El intérprete añadió que para Cañaveral, quienes se presentarán el próximo 2 de enero como parte de los artistas presentes en la Mega Feria Imperial en Acapulco, su compromiso con el público siempre será el eje que los mueva y que por lo mismo, esperan ofrecer una presentación que sea del agrado de todos sus fans.

“No hay una fórmula como tal (para su éxito), siempre digo que es trabajar con mucho amor y pasión con respeto al público. Si trabajas con mucha pasión en lo que estás haciendo, lo transmites, y el respeto es hasta en la manera en que sales al escenario. Cuando tienes un micrófono siempre tienes que ser impecable con tus palabras, uno de los cuatro acuerdos es ser impecable con tus palabras y eso aplica con nuestro público. Yo como seguidor de algún artista no me gustaría llegar y que sean majaderos, por lo consiguiente, el público merece todo el respeto de cualquier artista”.

Sobre el instante que vive el conjunto, anotó que “nos sentimos muy bien. Bendito Dios el cierre del 2018 fue muy bendecido y satisfactorio, arrancando el año también con la bendición de arrancar el año en un lugar que siempre nos ha recibido muy hermoso. Nos gusta poder arrancar el año con trabajo, eso habla de que tenemos un compromiso muy grande, será un show muy completo tanto de canciones como algo muy visual”.