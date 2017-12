Pamela Anderson, ¿eres tú?

El mundo la conoció en 1989 gracias a la serie de televisión “Guardianes de la bahía”; fue el sueño de más de un adolescente, pero ahora, su rostro no es más que un recuerdo y es que desde hace meses la cara de Pamela Anderson luce distinta. Su piel se ve demasiado “lisa” y sin líneas de expresión.

Algunos creen que su nuevo aspecto es producto del bótox; otros más bien señalan que la ex conejita de “Playboy” se ha sometido a intervenciones estéticas que la han dejado casi irreconocible.

Su última aparición en público fue ayer, después de que desfiló por la alfombra roja de los British Fashion Awards… Sin duda, de nueva cuenta su rostro sorprendió.

Anderson estuvo de visita también en la televisión española y se negó a confirmar si se ha sometido o no a cirugías para lucir más joven. Y es que la actriz evadió las preguntas del presentador español Risto Mejide sobre posibles intervenciones, pues comentó que no era muy femenino hablar de eso: “Cada uno que haga lo que quiera. Yo no estoy ni a favor ni en contra, que cada uno haga lo que le parezca”, señaló.