El cantautor cubano Pablo Milanés murió en la noche de este lunes a los 77 años tras permanecer ingresado en Madrid durante más de una semana, reportaron medios oficiales.

Milanés, una de las voces más reconocidas de la música cubana, fue el fundador y artífice del sonido de la Nueva Trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola.

Autor de clásicos como "Yolanda", Milanés publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

¿Qué enfermedad padecía Pablo Milanés?

El cantautor estaba siendo atendido por un severo cuadro de infecciones derivadas de una enfermedad oncohematológica que le fue detectada desde hace varios años.

Se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas con una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón, que lo obligó a cancelar varios conciertos en Pamplona, Ciudad de México y Santo Domingo.

Milanés fue diagnosticado con síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que disminuía su respuesta inmunológica, por lo que desde el 2017 se trasladó hasta España.

Según el portal, en los últimos días Pablo había sido reportado como estable y esperaban que su condición mejorara, sin embargo, su organismo ya no resistió.

Las últimas palabras del cantautor

En septiembre del 2018, aseguró que a esas alturas de su vida se sentía en paz, pues jamás se quedó con las ganas de hacer algo y tenía absolutamente todo lo que cualquier hombre necesitaría para ser feliz: "Me siento en paz porque he hecho lo que he querido, lo que he pensado, creo que he vivido con dignidad, con decoro, soy feliz, tengo una familia maravillosa, tengo las cosas fundamentales para la vida: una familia, los amigos, un entorno de felicidad, de paz, amor. Y a mí me sobra todo eso".

Hasta la noche de este lunes, la familia del cantante no se ha pronunciado al respecto. El cantante de "Para vivir" cantó por última vez en junio pasado y seguirá presente gracias al repertorio que dejó a lo largo de muchos años.

Con información de El Universal

JM