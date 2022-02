Oscar: Muere actriz Sally Kellerman; estaba nominada a los premios

Este jueves, Sally Kellerman, la actriz que interpretó Margaret "Hot Lips" Houlihan en la película de 1970 "MASH" ("M.A.S.H.") de Robert Altman, actuación que le ganó una nominación al Oscar, falleció a los 84 años.

Kellerman murió de insuficiencia cardíaca en su casa en el área de Woodland Hills en Los Ángeles, dijo su manager y publicista, Alan Eichler.

Kellerman tuvo una carrera de más de seis décadas en el cine y la televisión. Pero su papel más memorable fue el de la mayor Houlihan, una enfermera del ejército estricta que es víctima de las bromas pesadas de un grupo de médicos revoltosos durante la Guerra de Corea en la comedia militar "MASH".

En la escena clave de la película, y en su momento cumbre de misoginia, se abre una tienda de campaña donde Houlihan se está duchando y ella queda expuesta ante un grupo de hombres que la vitorean.

"¡Esto no es un hospital, es un manicomio!", le grita al comandante de la base.

Kellerman dijo que Altman sacó lo mejor de ella.

"Fue una experiencia muy liberadora y positiva", le dijo a Dick Cavett en una entrevista televisiva en 1970. "Por primera vez en mi vida me arriesgué, no me puse rígida ni me preocupé por nada".

La película fue nominada a cinco Premios de la Academia, y su candidatura a mejor actriz de reparto fue la única para el elenco, pese a que incluía a Duvall, Donald Sutherland y Elliot Gould.

Sally Clare Kellerman nació en 1937 en Long Beach, California. Su interés inicial fue el canto de jazz, y a los 18 años firmó un contrato con Verve Records. Optó por dedicarse a la actuación y apenas en 1972 lanzó el álbum "Roll With the Feeling". La música fue su carrera secundaria.

Trabajó principalmente en televisión al principio de su carrera, con un papel protagónico en "Cheyenne" de 1962. Su aparición en el piloto original de "Star Trek" como la doctora Elizabeth Dehner le mereció un estatus de culto entre los fanáticos.

En los años posteriores a "MASH", trabajó principalmente en cine, en películas que incluyen "Last of the Red Hot Lovers" ("El último donjuán") de 1972 y "Rafferty and the Gold Dust Twins" de 1975, ambas con Alan Arkin; "Slither" ("Los cobardes viven bien") de 1973, con James Caan; "A Little Romance" ("Un pequeño romance") de 1979, con Laurence Olivier, y "Foxes" ("Chicas último modelo") de 1980, con Jodie Foster.

Trabajó hasta sus últimos años, con varias actuaciones televisivas aclamadas. En 2014, fue nominada a un premio Emmy por su papel recurrente en "The Young and the Restless".

Kellerman estuvo casada con el productor de televisión Rick Edelstein de 1970 a 1972 y con el productor de cine Jonathan D. Krane de 1980 hasta la muerte de él, en 2016. Le sobreviven su hijo Jack y su hija Claire.

