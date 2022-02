George Harrison: una vida por y para la música

En lugares pequeños, como Wavertree, suburbio de Liverpool, Reino Unido, suelen ocurrir cosas que no se esperan o, también, no sabremos de su impacto hasta décadas después; en ese sitio nació -en una casa de Arnold Grove, marcada con el número 12- George Harrison el 25 de febrero de 1943, un niño que se enamoraría de la guitarra y se convertiría en una celebridad al lado de otros tres muchachos con los que formó la banda de música: The Beatles.

George fue el más pequeño de los cuatro hijos de Harold Harrison, quien estuvo en las filas de la marina mercante, y de Louise, quien trabajó en una verdulería hasta que contrajo matrimonio en mayo de 1930 y, después de tener su primer hijo, abandonó su trabajo y su marido (Harold, pues) se consiguió un empleo como conductor de autobuses.

La guitarra y los gustos

El pequeño George cursó sus estudios primarios en la escuela de Dovedale, y después de eso se inscribió en el Instituto de Liverpool. En esa época (tenía trece años) fue cuando consiguió su primera guitarra, una de segunda mano que le compró a un compañero de clase. Fue por aquella época que se hizo amigo de Paul McCartney, con quien viajaba a diario en el mismo autobús. Paul le presentó a John Lennon, con quien formaba el grupo The Quarrymen.

Conocer a Lennon y McCartney fue fundamental, pero su calidad interpretativa no era la mejor en esos años; con todo, se uniría a ellos más tarde, pues era muy joven todavía (catorce años) cuando los conoció, Paul era nueve meses mayor y John le llevaba dos años. Eso sí, compartían algunos gustos musicales, escuchaban a Elvis Presley, Chuck Berry, Lonnie Donegan, Fats Domino, Little Richard y los discos de blues que encontraran (en especial, el de Robert Johnson).

Los años como Beatle

Así las cosas, Harrison fue integrante de la primera formación de The Beatles, con quienes trabajó algunos años en bares de Liverpool y Hamburgo (Alemania); y la historia del despegue de la banda en 1962 es bien conocida: el mánager Brian Epstein les consigue un contrato con EMI y graban con George Martin como productor el tema “Love Me Do” (una sesión que le costó el trabajo al baterista Pete Best, lo que marcó la llegada de Ringo Starr).

El resto del relato fue vertiginoso, en pocos meses el grupo se volvió un fenómeno de masas en Gran Bretaña, en 1964 conquistaron los Estados Unidos con “I Want To Hold Your Hand” y se volvieron estrellas mundiales gracias a la película “A Hard Day’s Night”, estrenada ese mismo año. Ahora, si bien la primera canción de Harrison que apareció en un disco de The Beatles fue “Don’t Bother Me” (en el segundo álbum, “Meet the Beatles”), sus composiciones no tuvieron proyección hasta años después, pero su contribución al sonido del grupo fue decisiva.

En 1966 comenzó a experimentar con instrumentos inéditos en el mundo del pop, como el sitar indio -gracias a él conocimos a Ravi Shankar en occidente-, y su afición por el LSD se adivina en su activa participación en la grabación de “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (1967). En 1968 murió Brian Epstein, aumentaron las discrepancias entre los miembros de la banda y Harrison publicó la banda sonora de la película “Wonderwall Music”, el primer disco en solitario de un Beatle.

Fotograma cedido del documental "Living In The Material World", un filme de Martin Scorsese sobre la vida del ex Beatle George Harrison. EFE/Archivo

Carrera en solitario

Cuando se grabó “Abbey Road” (1969), Harrison aportó dos de sus mejores canciones: “Here Comes The Sun” y “Something”, y poco después de la separación oficial de la banda, publicó el disco “All Things Must Pass” (1970), que fue recibido como una obra maestra e incluyó el éxito “My Sweet Lord”, el primer número uno en ventas logrado por un Beatle en solitario.

En 1971, organizó el Concierto por Bangladesh, junto con Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr, entre otros, sin embargo, el dinero recaudado estuvo retenido casi una década debido a las disputas legales generadas por The Beatles. A pesar de las expectativas, su material publicado en los años setenta no fue muy bueno, es decir, discos como “Living In The Material World” (1973), “Dark Horse” (nombre que llevó la compañía discográfica que fundó en 1974) o 33 & 1/3 (1976).

A mediados de los años setenta se separó de Patti Boyd (que lo dejó por Eric Clapton) y poco después se casó con Olivia Arias, con quien tuvo a su único hijo, Dhani, nacido en 1978. Ese mismo año impulsó la productora cinematográfica Handmade Films, que nació para garantizar la filmación de la película “La vida de Brian”, de los Monty Python (la empresa se convirtió en una referencia para el cine alternativo británico de la década de los ochenta).

La última etapa

Después del asesinato de Lennon (1980), Harrison se alejó de la vida pública. Volvió a la actualidad musical con el exitoso disco “Cloud Nine” (1987), de donde se desprendió el éxito “Got My Mind Set On You”. Luego de eso, se sumó al proyecto The Traveling Wilburys, un supergrupo junto a Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, que publicaron dos discos, “Volume I” (1988) y “Volume III” (1990), aunque cuando Orbison falleció, fue reemplazado por Del Shannon.

En 1992 lanzó el álbum “Live in Japan”, el último disco en solitario aparecido en vida del artista. En 1995 se reunió con Starr y McCartney para grabar sus voces sobre dos canciones inéditas de Lennon, “Free As A Bird” y “Real Love” (pero se descartó el regreso de la banda).

La madrugada del 30 de diciembre de 1999, un intruso apuñaló al músico en su mansión de Henley on Thames, al oeste de Londres; Harrison y su esposa libraron la muerte gracias a que retuvieron al atacante hasta la llegada de la policía. Dos años después, George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001 en la casa de un amigo en Los Ángeles (Estados Unidos) tras someterse a una serie de tratamientos contra el cáncer que padecía desde 1998.

Discografía en solitario

Wonderwall Music (1968)

Electronic Sound (1969)

All Things Must Pass (1970)

Living in the Material World (1973)

Dark Horse (1974)

Extra Texture (1975)

33 & 1/3 (1976)

George Harrison (1979)

Somewhere in England (1981)

Gone Troppo (1982)

Cloud Nine (1987)

Live in Japan (1992)

All Things Must Pass (2001)

¿Te gustó este contenido?