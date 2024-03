La victoria y participación de varias películas en la noche de entrega de los premios Óscar también es literaria. Muchas de las películas tuvieron su origen en la lectura. En al menos cuatro películas de reciente estreno se puede rastrear un origen direcamente literario, ¿sabes cuáles son?

"Poor Things" (1992) es una novela de Alasdair Gray. La mirada que Yorgos Lanthimos hizo del libro fructificó en cuatro estatuillas para once nominaciones. La adaptación del cine volvió a poner en la conversación a esta extraña novela de hace tres décadas con sus respectivas licencias creativas.

"Zona de interés" (2014) es otra novela del escritor inglés Martin Amis, de la que Jonathan Glazer extrajo la película que ganaría el Óscar para Mejor filme internacional y Mejor sonido. El escritor británico falleció el año pasado, por lo que no alcanzó a ver el estreno espectacular de la historia que concibió hace casi diez años.

Saliendo de la zona de ficción, "Los asesinos de la luna de las flores" de Scorsese surgió de un libro del 2017 del periodista David Grann llamado "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI". Este texto realiza un recuento sobre la serie de asesinatos ocurridos en 1920 sobre esta comunidad radicada en Estados Unidos.

Por último, la gran ganadora de la noche de ayer, "Oppenheimer" (2023) de Cristopher Nolan está basada en una biografía novelada llamada "American Prometheus" (2005) la cual fue escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La historia llevada a la pantalla grande obtuvo siete Óscars, convirtiéndose en la gran vencedora de la edición 96 de los Pemios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Tres de estas cuatro películas consiguieron llevarse estatuillas, demostrando que el vínculo entre literatura y cine sigue vigente.

Te puede interesar: Este será el futuro de Dragon Ball Super tras la muerte de Akira Toriyama

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB