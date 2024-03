“La idea de Ti” tendrá su estreno mundial en el Festival SXSW el 16 de marzo como la película de la “Noche de Cierre”, y se estrenará globalmente en Prime Video el 2 de mayo.

Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, “La idea de Ti”, se centra en “Solène” (Anne Hathaway), una madre soltera de 40 años de edad, que comienza un romance inesperado con “Hayes Campbell” (Nicholas Galitzine) de 24 años, el cantante principal de “August Moon”, la boy band más popular del planeta.

Cuando “Solène” se ve en la necesidad de acompañar a su hija adolescente en su viaje al festival de música de Coachella, después de que su ex cancelara de último momento, ella tiene un encuentro inesperado con “Hayes” y hay una chispa instantánea e innegable.

Mientras comienzan un vertiginoso romance, no pasa mucho tiempo para que el estatus de superestrella de “Hayes” presente retos inevitables en su relación, y “Solène” pronto descubre que la vida bajo la luz de los reflectores puede ser mucho más problemática de lo que ella pensaba.

“La idea de Ti” captura la esencia del aclamado libro del mismo nombre escrito por Robinne Lee, publicado en el 2017. La película marca el regreso del director Michael Showalter al Festival de Cine de SXSW después de seis años, en donde ha estrenado y presentado numerosos proyectos como “Hello My Name is Doris” (2015) y “The Big Sick” (2017), ambos ganadores del Premio del Público en el festival.

El sencillo de la banda sonora de la película que se puede escuchar en el tráiler, “Dance Before We Walk”, ya está disponible a través de Arista Records.

