La noche de la edición 95 de los Oscar fue liderada por la película "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo", pues de las 11 nominaciones en las diferentes categorías que competía se llevó 7, incluido el premio a la mejor película y mejor actriz Michelle Yeoh, quien se convirtió en la primer mujer asiática en llevarse el galardón.

Por su parte el premio a mejor actor lo ganó Brendan Fraser por su participación en la cinta "The Whale", en la cual requirió de una gran transformación física para interpretar el papel de Charlie.

Además estos premios Oscar también se pintaron de verde, blanco y rojo, luego de que el tapatío Guillermo Del Toro ganó el premio a mejor película animada con "Pinocho".

A continuación te dejamos la lista completa de los ganadores de los Oscar:

Mejor película: "Everything Everywhere All at Once".

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once".

Actor: Brendan Fraser, "The Whale"

Actriz: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once".

Actor de reparto: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once".

Actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once".

Guion original: "Everything Everywhere All at Once".

Guion adaptado: "Women Talking".

Cinematografía: "Im Westen nichts Neues".

Edición: "Everything Everywhere All at Once"

Efectos visuales: "Avatar: The Way of Water".

Música original: Volker Bertelmann, "Im Westen nichts Neues".

Canción original: "Naatu Naatu" de "RRR".

Sonido: "Top Gun: Maverick".

Maquillaje y peinado: "The Whale".

Diseño de vestuario: "Black Panther: Wakanda Forever".

Diseño de producción: "Im Westen nichts Neues".

Cortometraje: "An Irish Goodbye".

Cortometraje animado: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

Cortometraje documental: "The Elephant Whisperers".

Largometraje documental: "Navalny".

Largometraje internacional: "Im Westen nichts Neues" ("Sin novedad en el frente") de Alemania.

Largometraje animado: "Guillermo del Toro's Pinocchio".

