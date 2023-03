"Everything Everywhere All at Once" (Todo en todas partes al mismo tiempo) ganó el premio a Mejor Película en los Oscar 2023.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como "Los Daniels", son los directores de esta película y también obtuvieron este domingo su primer Oscar en la categoría de mejor dirección.

Esta película cuenta la historia de una adulta mayor inmigrante china que se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado.

También destacó con los galardones a Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan, Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis, Mejor Edición y Mejor Guion Original, llevándose en total siete estatuillas doradas.

La otra película favorita de los premios de la Academia de Hollywood era "The Fabelmans", de Steven Spielberg, quien se quedó sin reconocimiento.

El cineasta tapatío, Guillermo Del Toro, puso el nombre de México y Guadalajara en lo más alto, luego de ganar el Oscar a mejor película animada con su filme animado, “Pinocho”.

Lista de ganadores de los Premios Oscar:

Mejor película: "Everything Everywhere All at Once".

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once".

Actor: Brendan Fraser, "The Whale"

Actriz: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once".

Actor de reparto: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once".

Actriz de reparto: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once".

Guion original: "Everything Everywhere All at Once".

Guion adaptado: "Women Talking".

Cinematografía: "Im Westen nichts Neues".

Edición: "Everything Everywhere All at Once"

Efectos visuales: "Avatar: The Way of Water".

Música original: Volker Bertelmann, "Im Westen nichts Neues".

Canción original: "Naatu Naatu" de "RRR".

Sonido: "Top Gun: Maverick".

Maquillaje y peinado: "The Whale".

Diseño de vestuario: "Black Panther: Wakanda Forever".

Diseño de producción: "Im Westen nichts Neues".

Cortometraje: "An Irish Goodbye".

Cortometraje animado: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

Cortometraje documental: "The Elephant Whisperers".

Largometraje documental: "Navalny".

Largometraje internacional: "Im Westen nichts Neues" ("Sin novedad en el frente") de Alemania.

Largometraje animado: "Guillermo del Toro's Pinocchio".