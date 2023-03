Todo está listo para la 95ª edición de los Premios Oscar. Los galardones que entrega la Academia de Hollywood tienen cita este domingo 12 de marzo, en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles. Expectativas y ansiedad son dos emociones que invaden a los más fanáticos de la industria del cine.

La elegancia y el glamur son dos valores infaltables en la alfombra roja de cualquier evento de Hollywood. Pero también cada artista es dueño de su propio estilo. Si algo nos enseñó la pandemia de COVID-19, es que no hay que guardar nada para después y lucir las prendas favoritas cuando se quiera.

El tema es que los críticos de la moda (y la prensa) siguen teniendo ciertas normas o códigos estéticos que pueden ser contradictorios a los de cada artista. Así ha sucedido en varias ocasiones, donde los nominados o invitados a la ceremonia de los Oscar han sido tildados de mal vestidos.

Demi Moore

Quien fue duramente criticada por su estilo en 1989, fue Demi Moore. La actriz que hoy transita sus 60 años se diseñó su atuendo en aquella edición de los premios de la Academia de Hollywood y la calificaron como una de las peores vestidas de la noche. Tacones, mallas, corsé y falda: una combinación que resultó errónea para los "expertos" en aquella oportunidad.

Bjork

Por el año 2001, la cantante estuvo nominada al galardón en la categoría "Mejor Canción" con "'I've Seen It All'". El look elegido para su presencia en la ceremonia fue un total desacierto y "provocación fashionista". Su outfit estuvo compuesto por un vestido en forma de cisne, de la diseñadora Marjan Pejoski y dejaba al descubierto parte de su lencería.

Sally Kirkland

Quien fue criticada no solamente en una oportunidad, sino en tres, fue la actriz estadounidense que actualmente tiene 81 años. En el año 1989, ocurrió su primera mala decisión estilista: portó un look de patinadora descalificado por los expertos de moda. En 2002, la ganadora de un Globo de Oro lució un outfit de "cabaretera galáctica". Y en 2007, la productora fue tachada de la lista de elegancia y glamur con un "vestido-capa" de distintas tonalidades estridentes.

MF