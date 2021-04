La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2021 —que reconoce a lo mejor de cine se llevará a cabo este domingo 25 de abril de 2021 en punto de las 7:00 PM hora central de México (8PM EDT / 5PM PDT) desde el Teatro Dolby en Los Ángeles por la cadena ABC.

En Latinoamérica se transmitirá en vivo y en español a través del canal TNT también en las redes sociales de la Academia publicarán los detalles de la alfombra roja y de la ceremonia.

Conducirá el pre-show de los Oscar 2021

El canal de televisión TNT –en español- informó que para la conducción del pre-show como ante sala a los Oscares, la actriz mexicana Ludwika Paleta será la anfitriona del "Punto de Encuentro TNT", que comenzará su cobertura desde las 17:00 (hora central de México) y continuará con la gala de premiación a las 19:00 horas.

La televisora informa que durante la ceremonia y entrega de las estatuillas, los anfitriones serán Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi, en tanto que la conducción de su tradicional pre-show estará a cargo de Ludwika Paleta y Gerudito, como invitados especiales, quienes estarán enlazados desde los estudios en México con el también conductor invitado Axel Kuschevatzky, desde Los Ángeles.

Lidera nominaciones

"Mank", del cineasta David Fincher, lidera con 10 candidaturas las nominaciones de los Oscar.

Detrás de “Mank”, de Netflix, aparecen media docena de cintas con seis nominaciones cada una: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland", esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

