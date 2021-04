Tres mexicanos van tras el Oscar por “El sonido del metal”

Hoy se realiza la edición 93 de los premios Oscar a través de una transmisión global. Y aunque la presencia latina será poca en esta ceremonia del año 2021 en curso donde la pandemia sigue permeando, nuestro país se puede sentir orgulloso ya que el trabajo de los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete es reconocido en la categoría de Mejor sonido gracias a su trabajo en la cinta “El sonido del metal”; en el equipo también forman parte Nicolás Becker y Phillip Bladh.

Dicha película, que se puede ver en Amazon Prime, en total tiene seis nominaciones al Oscar, además de competir por el mejor sonido, también aspira a mejor película, mejor actor para Riz Ahmed, mejor actor de reparto para Paul Raci, mejor guion original y mejor edición.

En entrevista Mario Martínez Cobos, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y sonidista independiente, quien ha ganado cuatro premios Ariel gracias a su labor en esta área en las películas, “El crimen del Padre Amaro”, “Kilometro 31”, “Desierto adentro” y “Backyard: el traspatio”, prevé que los mexicanos se lleven a casa el Oscar puesto que el contexto de la película es precisamente el sonido, ya que en la trama el protagonista “Ruben” (Riz Ahmed) es un baterista que pierde la audición y tendrá que aprender a ser sordo, por lo que el espectador a través de él irá experimentando la falta de la audición.

De hecho, en la pasada ceremonia de los BAFTA, los mexicanos se alzaron con la presea al mejor sonido gracias a este filme dirigido por Darius Marder. “El sonido en una película es muy importante, algo que le digo a los alumnos es que George Lucas dice que el sonido es el 50% de la experiencia de una cinta”, resalta Mario, quien a manera de ironía dice que bajo esos parámetros, el sonido debería tener el 50% por ciento del presupuesto de una película, pero eso casi nunca pasa.

“La importancia del sonido radica en que la mayor parte de la información dramática está en los diálogos y la otra parte de la información emocional está en la música. Entonces, en realidad es una parte esencial para la narrativa cinematográfica”.

Comparte el especialista que desde el cine mudo el sonido ha existido, no solo porque se musicalizaban las cintas, también porque se hacía alusión a este a través de las imágenes y secuencias, “tu veías la imagen de un teléfono y los personajes reaccionaban a él, aunque tú no lo escucharas como espectador, el sonido estaba implícito ahí, así que esto es algo muy importante, porque si no existiera el sonido, ni siquiera se podría narrar”.

Resalta Mario que en el desarrollo de una película el sonido está contemplado desde el guion. “Tú escribes uno pensando en que a los personajes los mueve ciertas cosas, por ejemplo que alguno se mueve por la música, o que otro escuchó algo en la radio que lo lleva a hacer una acción, o simplemente escucha a sus amigos hablar”.

Con seis nominaciones, la película busca llevarse más de una estatuilla esta noche. ESPECIAL

Antes de filmar, subraya, se ven asuntos más técnicos, como revisar el equipo que se va a utilizar para grabar el sonido directo. “Entonces, está la preproducción, que es la preparación de la película como tal, y luego viene la filmación, en donde se graba el sonido directo, pero que ya llevas una guía creativa en cuanto a qué sonidos hay que grabar aparte de lo que sucede en el guion, por ejemplo, si el personaje habla por teléfono con alguien, hay que pensar en que ese teléfono suena… y cómo suena, si el personaje va en un coche habrá que ver si suena de tal o cual forma”.

Luego viene la postproducción, cuando la cinta ya está editada, “se trata de seguir fielmente la idea que trae el director, en este caso, la sordera de un personaje, así que en la postproducción lo que se hace es juntar todas esas pistas del sonido directo con otras de ambientes, incidentales y música, y ya que todas esas pistas están puestas en la posición en el tiempo (de la película), falta la mezcla”.

La cual, dice Mario es una parte muy importante, “ya que se colocan los sonidos en la perspectiva correcta, con la textura y ecualización correctas para que parezca que los sonidos provienen de la película”.

Puntualiza también que el área de la mezcla es la parte más especializada del sonido, “tienes que saber que sucede en las etapas anteriores para poder llegar a mezclar bien, no es que tengas que haber hecho sonido directo o participar en rodaje, pero sí saber de qué se trata el trabajo de todos, necesitas entrenamiento del oído y mucha habilidad con los aparatos y eso requiere muchos años, para ser un buen mezclador necesitas muchos años de experiencia”.

En el caso específico de “El sonido del metal”, subraya que el proyecto fílmico requería de ciertos aspectos para su narrativa, “desde el guion era importante contemplar que el protagonista escucha de una manera distorsionada. Carlos Cortés contaba que para esta cinta hicieron unos experimentos donde ponían una especie de micrófono de contacto dentro de la boca del personaje para que se hiciera una suerte de escuchar desde adentro, como cuando te tapas los oídos”.

Reitera el especialista que así como México está muy fuerte en áreas como la dirección y la cinematografía, también en el área de sonido hay grandes talentos con una trayectoria importante, precisamente como estos mexicanos. Acota además, que el sonido de la cinta “El sonido del metal” se desarrolló en México, lo cual abre la puerta a que otras producciones del extranjero lleguen aquí para continuar con sus proyectos en áreas como esta.

Los perfiles

Michelle Couttolenc tiene más de 12 años dedicada al sonido cinematográfico. Ha colaborado en más de 100 películas, las más recientes, “Todas las pecas del mundo” y “Ya no estoy aquí”. La creativa realizó sus estudios de sonido para cine en Francia y es experta en mezcla de sonido cinematográfico.

tiene más de 12 años dedicada al sonido cinematográfico. Ha J aime Baksht es un ingeniero de sonido y también un destacado mezclador de doblaje. Ganó un Premio Goya al mejor sonido por el “Laberinto del fauno” y estuvo nominado al BAFTA por la misma cinta. Ha ganado el Premio Ariel al mejor sonido en tres ocasiones: en 2002 por “Cuentos de hadas para dormir cocodrilos”, en 2004 por “Zurdo” y en 2007 por “El hoyo”.

es un ingeniero de sonido y también un destacado mezclador de doblaje. Ganó un Premio Goya al mejor sonido por el “Laberinto del fauno” y estuvo nominado al BAFTA por la misma cinta. Ha ganado el Premio Ariel al mejor sonido en tres ocasiones: en 2002 por “Cuentos de hadas para dormir cocodrilos”, en 2004 por “Zurdo” y en 2007 por “El hoyo”. Según datos del sitio especializado en cine IMDB, Carlos Cortés Navarrete tiene una trayectoria que abarca desde el año 2008. Ha sido sonidista de cintas como “Daniel y Ana” (2009), “No eres tú, soy yo” (2010), “Depositarios” (2010), “Travesía del desierto” (2011), “Sonora” (2018) y recientemente “Una great movie” (2020).

.