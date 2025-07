Orlando Bloom comparte "tristes" mensajes sobre su ruptura con Katy Perry

A pocos días de haberse confirmado su ruptura con la cantante Katy Perry, con quien mantenía una relación desde 2019 y con quien comparte una hija, el actor británico Orlando Bloom se pronunció en redes sociales mediante una serie de mensajes cargados de introspección.

Fue el pasado 26 de junio cuando diversos medios confirmaron el fin del compromiso entre Bloom y Perry. Apenas una semana más tarde, el protagonista de Pirates of the Caribbean compartió en su cuenta de Instagram varias frases atribuidas al reconocido psiquiatra suizo Carl Jung, mismas que fueron originalmente publicadas por la cuenta @sapienkind. Entre sus seguidores, estas publicaciones generaron comentarios por su tono emocional y filosófico.

Uno de los mensajes destacados expresaba: “La soledad no proviene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo.” Otro pensamiento compartido decía: “Incluso una vida feliz no puede estar exenta de cierta oscuridad, y la palabra felicidad perdería su significado si no se equilibrara con la tristeza.”

La recopilación incluyó más de 15 reflexiones de Jung, lo que fue interpretado por muchos como una señal del proceso emocional que atraviesa el actor de 48 años.

Aparición pública sin compañía

El día en que se hizo pública la separación, Bloom fue captado arribando solo a Venecia, Italia, para asistir al enlace matrimonial de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, una de las celebraciones más comentadas del año. Entre los invitados figuraban celebridades como Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kris Jenner, con quienes compartió una comida en el exclusivo hotel Gritti Palace.

Más tarde, de acuerdo con el medio Page Six, se le vio saludando afectuosamente a las hermanas Kardashian antes de abordar una lancha junto al exjugador de fútbol americano Tom Brady, también recientemente separado. La ausencia de Perry fue notoria, ya que en ese momento se encontraba en Australia con su Lifetimes Tour.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, personas cercanas a la pareja aseguraron que la relación ya venía deteriorándose. Una fuente consultada por Us Weekly explicó que “la relación había estado tensa durante meses” y que el quiebre “se venía gestando desde hace tiempo”.

Entre los conflictos más relevantes se menciona una disputa relacionada con la participación de Perry en un viaje espacial con Blue Origin, empresa aeroespacial de Bezos. Según el informe, Bloom consideró la idea como “ridícula”, lo que provocó una fuerte discusión.

Otra fuente, citada por PEOPLE, sostuvo que el vínculo atravesaba dificultades repetitivas desde hace años: agendas saturadas, estilos de vida incompatibles y fallas en la comunicación. “Cuando no se comunican adecuadamente, su relación cae a un nivel muy bajo”, señaló la fuente.

Ni Orlando Bloom ni Katy Perry se han expresado directamente sobre el fin de su relación. No obstante, sus respectivos representantes emitieron un comunicado conjunto, difundido por PEOPLE, donde subrayan su compromiso con la crianza de su hija en común, Daisy Dove, quien tiene cuatro años y medio.

“Orlando y Katy han estado transformando su relación durante los últimos meses para enfocarse en la coparentalidad”, decía el comunicado. “Continuarán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es (y siempre será) criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

La historia entre Bloom y Perry comenzó en 2016, luego de conocerse durante una fiesta posterior a la ceremonia de los Globos de Oro. Ese mismo año, hicieron su primera aparición pública como pareja durante el Festival de Cannes.

Tras una separación breve en 2017, retomaron su relación al año siguiente. En febrero de 2019, Bloom le propuso matrimonio a Perry durante una celebración del Día de San Valentín , en la que incluso participaron los padres de la cantante.

En 2020, dieron la bienvenida a su hija Daisy. Aunque planeaban casarse ese verano en Japón, la boda fue aplazada debido a la pandemia de COVID-19.

