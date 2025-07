Ozzy Osbourne, el roquero que arrancó la cabeza a una paloma en una reunión con ejecutivos de la CBS y a un murciélago durante una de sus presentaciones, cerrará el telón mañana.

La leyenda rockera de 76 años iniciará en punto de las 8:00 de la mañana tiempo de México, su concierto de despedida bautizado como “Back To The Beginning”. Será la última vez que interprete canciones como “Paranoid” al lado de Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, alineación original de la banda Black Sabbath que durante los 70 y 80 dominó la escena inglesa musical y que no se reunían desde hace dos décadas.

También habrá invitados especiales, anunciándose hasta el momento la participación, entre otros, de Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Ozzy fue diagnosticado en 2019 con Parkinson, lo cual no le impidió lanzar tres años después su álbum “Patient number 9”, ganador del Grammy a Álbum Rock. “No quería irme sin ofrecer a mis fans un último show”, declaró en su momento.

Pero quizá este concierto no quede en la memoria de los fans, sino dos anécdotas de brutalidad a animales, que el propio cantante ha explicado en varias ocasiones: el degollamiento a palomas y un murciélago.

En su propia biografía, escrita por el publicista de Black Sabbath, Mick Wall, Ozzy recordó el momento de las palomas, cuando las drogas y el alcohol prácticamente regían su vida.

Ese día había ido supuestamente en son de paz con la disquera, pero discutió con la encargada de relaciones públicas y, en lugar de soltar las palomas como era la idea original, en segundos cambio de opinión.

“Me saqué una de esas palomas y le arranqué la cabeza de un mordisco sólo para callarla. Luego lo hice otra vez con la próxima paloma, escupiendo la cabeza en la mesa. Fue en ese momento cuando me echaron”, narró.

Lo del murciélago, en pleno concierto, aunque grotesco, en realidad fue un accidente que el propio Osbourne relata en el documental “Las nueve vidas de Ozzy Osboourne”.

Todo inició cuando tuvo la idea de arrojar al público trozos de carne a la audiencia, lo cual se le hacía gracioso, recibiendo como respuesta serpientes vivas, ratas muertas y otras cosas.

La noche del murciélago, alguien lo lanzó entre el público y Ozzy pensó que era de goma: “Lo recogí, me lo puse en la boca, lo mastiqué, lo mordí, siendo el payaso que soy y fue cuando salió la sangre”, recuerda.

Rápidamente fue llevado al hospital y por días fue inyectado contra la rabia, al tiempo que los enemigos de su música aprovecharon el incidente para decir que era cosa del diablo y daba malos ejemplos a los jóvenes.

Ozzy también fue quien un día orinó en el Álamo de Texas, descubierto y llevado a prisión por unas horas, tras lo cual se le prohibió tocar en la ciudad por una década.

En 2002 su vida familiar quedó al descubierto cuando aceptó el ofrecimiento de MTV para un reality show llamado “The Osbournes”, que se transmitió por tres años (2002-2005).

Su carrera registra más de 100 millones de discos vendidos en el orbe, entre los grabados con Black Sabbath y en solitario. Forma parte del Salón de la Fama del Rock and roll.

El Universal

Concierto “Back To The Beginning”

Dónde ver:

www.backtobeginning.com.

Horario:

Hoy, 8:00 horas tiempo de México.

Costo:

$287 pesos, más cargos por servicio.

Retransmisión:

Estará disponible en el sitio hasta el lunes 7 de julio.

CT