Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 7 al 13 de julio

Aries

Marte, tu regente, te está impulsando a moverte. No has hecho llamadas, no has tocado puertas, no has enviado esos correos. Es momento de actuar. Estuviste en una zona de confort, pero ahora, con la entrada de Urano en Géminis a partir del 7, todo empieza a activarse.

Prepárate para recibir propuestas valiosas. Concéntrate en quién eres, en lo que haces y en tu enorme capacidad. No aceptes menos de lo que mereces. También se marcan cambios en el hogar, como mudanza, remodelación o nuevos integrantes en la familia. Continúan los viajes y las visitas que traerán alegría a tu vida.

Tauro

Tu creatividad y energía están en un punto alto. Esta semana tu intuición será determinante para reconocer quién debe permanecer en tu vida y quién no. Algunas decisiones tomadas en momentos planetarios complicados podrían haberte alejado de personas importantes. Aun así, lo que se fue ya cumplió su ciclo.

No mires atrás. Esta etapa es para enfocarte en el presente. Se abrirán dos puertas que pensabas cerradas, con beneficios económicos que impactarán positivamente tanto en ti como en tu familia.

Géminis

Aquello que sembraste en mayo y junio de 2023 comienza a dar frutos. Es una semana de resultados visibles, con más serenidad en lo emocional, laboral y económico. Los planetas retrógrados te ayudaron a cerrar ciclos para abrir caminos nuevos que ahora se sienten correctos.

Durante este periodo recibirás propuestas que traerán alegría, no solo a nivel profesional, sino también emocional. Hay reencuentros con amistades del pasado y un renacimiento en el amor, ya sea en tu relación actual o con alguien que vuelve a tu vida.

Cáncer

Semana clave en temas patrimoniales. Se marcan firmas de contratos, negociaciones y acuerdos relacionados con bienes raíces o créditos. Con la luna llena entre el 10 y el 17, y el sol y Júpiter en tu signo hasta el 22, es tiempo de actuar, no de pensar.

Tu tendencia a posponer decisiones por cuidar a los demás ya no será prioridad. Esta vez, harás cosas nuevas precisamente por amor. Aprovecha la energía disponible para avanzar con firmeza en lo que deseas lograr.

Leo

Te sientes más en armonía, con estabilidad emocional y claridad interior. Venus potencia tu carisma, atracción y magnetismo natural. Esta semana se presentará una reunión o evento importante donde recibirás una respuesta o resultado que te dará paz.

Saturno estará retrógrado en Aries desde el 12 de julio, ayudándote a tomar decisiones que habías postergado. Es momento de reconocer lo que quieres, hacia dónde vas y quién eres en realidad. Lo que viene para ti son días de claridad, decisiones firmes y bienestar.

Virgo

No es momento de pensar demasiado. Urano en Géminis y la energía del 7 de julio te dan el impulso que necesitabas para sacar adelante ese proyecto estancado. Aunque haya estado detenido, ahora se mueve con rapidez.

Virgo y Géminis comparten a Mercurio como regente, por lo que esta configuración planetaria te favorece directamente. Es tiempo de dejar atrás el miedo y las dudas. Esta semana recibirás reconocimiento y recompensas por tu esfuerzo. Lo mereces plenamente.

Libra

Es un excelente momento para enfocarte, organizar tus ideas y tener claridad sobre tu dirección. Urano en Géminis, junto con Júpiter en Cáncer y Venus en Géminis, activa todos tus canales. Con estos aspectos a tu favor, es tiempo de hacer que las cosas sucedan.

Quita de tu vida lo que ya no te corresponde. Este ciclo es para recibir lo que te mereces por derecho de conciencia. Especialmente el 7 de julio notarás un cambio interno, una sensación de merecimiento que te impulsa a actuar desde tu poder. Todo lo relacionado con compras, ventas, firmas o negociaciones está favorecido esta semana.

Escorpión

Es momento de evaluar tus relaciones y tu entorno desde la balanza emocional. ¿Estás recibiendo lo que realmente deseas o solo lo que otros creen que mereces? Eres sensible, emocional e intuitivo, aunque a veces lo disimules con firmeza.

Urano en Géminis marca un cierre de ciclo que comenzó en 2018. Has superado pruebas en el amor, la familia y lo laboral. Esta semana se abren nuevos canales de abundancia en todos los aspectos, y es importante que tomes decisiones conscientes sobre con quién compartir ese crecimiento. Sabes bien quién ya no debe estar.

Sagitario

Tu percepción e intuición están muy elevadas. Es una semana para la meditación, el análisis interior y los mensajes claros del universo. Vas a recibir información sin buscarla. Con tu experiencia sabrás cómo actuar.

Urano en Géminis te entrega llaves para abrir nuevas puertas. Aparecen oportunidades laborales, viajes y posibles nuevas relaciones para quienes están solteros. Los que ya están en pareja vivirán estabilidad. Comparte los beneficios que llegan contigo con quienes te rodean, como siempre lo haces.

Capricornio

Se presentan ofrecimientos que te darán tranquilidad, pero también más responsabilidades. Es importante que revises tu agenda, delegues lo necesario y decidas qué vale la pena conservar y qué no.

El 12 de julio, Saturno entra en retrogradación. Esto no es negativo, sino una invitación a replantear tu rumbo profesional. Pregúntate si sigues en el camino correcto y si necesitas ajustar algo. Emocionalmente estás más fuerte, más centrado. El día 10, con la luna llena, podrías recibir propuestas importantes que no solo traen ganancias económicas, sino también oportunidades de crecimiento personal.

Acuario

Tu intuición está activa y tu percepción muy clara. Urano, tu planeta regente, entra en Géminis, otro signo de aire como tú. Esta combinación te abre caminos nuevos en lo personal, profesional y emocional.

Es una semana de descubrimientos, conexiones, propuestas y nuevas experiencias. Haz tus intenciones el día 7, tomando conciencia del poder de este tránsito. Júpiter en Cáncer favorece tu éxito, pero para acceder a esa abundancia necesitas salir de la comodidad. Mantente enfocado y aléjate de personas que drenan tu energía. Esta semana es para ti.

Piscis

Desde el 7 hasta el 13 de julio se activa una semana muy especial para ti. Todos los días tienen una energía particular que te impulsa a avanzar. Es un tiempo de oportunidades que no debes postergar.

No esperes que los demás regresen ni que reconozcan lo que hiciste por ellos. Ahora es el momento de colocarte al frente de tu propia vida. Te vas a sentir reconectado contigo mismo, con tu familia y con tu esencia.

Muchas personas que piensan en ti te envían buena energía. Esa es tu bendición constante. Recibirás reconocimiento, afecto y propuestas que te harán sentir visto, valorado y motivado. Aprovecha especialmente los días 10 y 11, donde se te presentarán nuevas alternativas con beneficios muy próximos.

