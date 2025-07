Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 7 al 11 de julio

Aries

La carta del tarot As de Oros te recomienda guardar silencio sobre tus metas. Estás en un momento de transformación y expansión, donde la discreción será tu arma más poderosa.

Aunque tienes una mente ambiciosa y clara, no todos a tu alrededor logran comprenderte, por eso es mejor ser sordo ante críticas y seguir enfocado en tu camino. Esta semana recibes un dinero que dabas por perdido y haces cambios importantes en proyectos laborales.

Se marcan decisiones trascendentales: viajes por cierre de contratos, posibilidad de estudiar una maestría en áreas de política, leyes o administración, y comprometerte sentimentalmente. Aunque te cuesta tomar decisiones fuertes como el matrimonio o una mudanza, la carta del As de Oros te dice que es hora de actuar, no de pensar tanto.

En salud, pon atención a la retención de líquidos y colesterol. Cuida tu alimentación y mantente en movimiento.

Número de la suerte: 06, 07, 29

Colores: Amarillo y Naranja

Amores compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario

Tauro

El Diablo aparece para recordarte que la perseverancia será clave. No permitas que personas tóxicas retrasen tu evolución personal o profesional. Haz limpieza profunda en tu entorno y aléjate de quien no suma. Esta carta te impulsa a avanzar en estudios, iniciar negocios y cerrar tratos con éxito.

La semana será agitada, con juntas y retos laborales que pondrán a prueba tu paciencia. Recuerda mantener la calma para salir triunfante. También se abre una etapa para madurar en el amor: podrías formalizar una relación y empezar a construir un patrimonio. Llega una invitación de viaje y un antiguo amor podría pedirte perdón.

El Diablo te recuerda que tienes la energía para lograr lo que quieras, pero debes creer más en ti y conectarte con tu fuerza espiritual.

En salud, evita la gastritis y cuida tu estómago; aprende a comer mejor.

Número de la suerte: 10, 24, 66

Colores: Azul y Rojo

Amores compatibles: Virgo, Capricornio y Aries

Géminis

La carta del As de Copas te aconseja guardar silencio sobre tu vida personal. Las envidias han crecido porque tú mismo has compartido de más. Es tiempo de enfocarte en cerrar ciclos, terminar lo que empieces y no dejar proyectos a medias.

En lo profesional, podrías estar considerando cambiar de trabajo o iniciar uno nuevo. Es buen momento para buscar estabilidad económica y empezar a formar tu patrimonio. Cuidado con fraudes, revisa bien cualquier documento o compra importante.

En el amor, un viejo amor te ronda. No temas hablar para cerrar capítulos pendientes. Aprende a ahorrar, porque los tiempos buenos que vives deben equilibrar los menos favorables.

Emocionalmente, tendrás conflictos familiares que pueden sacarte de balance; no te enganches. Controla tu temperamento impulsivo, ya que podrías explotar y afectar tus relaciones.

En salud, cuida riñones y páncreas, y bebe más agua.

Número de la suerte: 02, 16, 35

Colores: Azul y Verde

Amores compatibles: Libra, Sagitario y Acuario

Cáncer

La carta de El Mundo te pide tomar el control de tu vida y no dejar que nada ni nadie te desenfoque. Estás en un buen momento para reacomodar prioridades, iniciar nuevos caminos y cerrar ciclos que ya no suman.

Recibirás un regalo inesperado que alegrará tus días, y es posible que una invitación para viajar llegue hacia fin de mes. También podrías empezar una maestría o retomar estudios pendientes.

No hables de tus planes, aléjate de chismes y deja el pasado atrás. Si estás soltero, un Aries o Escorpión podría aparecer en tu vida con intención de algo serio. Evita caer en depresiones y mantente activo físicamente.

Número de la suerte: 01, 12, 30

Colores: Verde y Blanco

Amores compatibles: Aries y Escorpión

Leo

La carta del tarot El Mago te confirma que estás cerca de alcanzar tus metas, pero necesitas tiempo y estrategia. No te precipites; sigue firme y no te dejes desanimar por lo que aún no llega.

Evita rodearte de personas falsas o con doble cara; la traición puede venir de donde menos esperas. Esta carta te empuja a aprovechar tu energía de fuego para crecer profesional y emocionalmente.

En el amor, estabilidad con tu pareja. Disfruta el momento y planea actividades nuevas juntos. Si estás soltero, alguien con energía vibrante podría aparecer pronto.

Viaje corto para ver familiares y reconectar con tus raíces. En salud, cuida el intestino y evita enojarte por cosas que no puedes controlar.

Número de la suerte: 03, 18, 21

Colores: Amarillo y Verde

Amores compatibles: Aries, Géminis y Libra

Virgo

La carta del Juicio indica que es el momento de ordenar tu vida: pasaporte, trámites legales, temas financieros y decisiones personales clave. Una sorpresa agradable se presenta, y viene una propuesta de compromiso o amor verdadero.

Podrías atravesar una pequeña pérdida o preocupación económica, pero con tu inteligencia y enfoque lograrás superarla sin caer en ansiedad.

Activa tu lado más intelectual: estás en un punto en que puedes sobresalir si te atreves a mostrar tu capacidad. Piensa dos veces antes de tomar decisiones personales, ya que tendrán consecuencias a largo plazo.

El 07 de julio prende una veladora roja y pide a tu ángel de la guarda. Es un día clave para manifestar lo que deseas.

Número de la suerte: 08, 17, 31

Colores: Amarillo y Rojo

Amores compatibles: Capricornio, Piscis y Tauro

Libra

La carta del tarot, La Rueda de la Fortuna, te pide que no sobrepienses las cosas. Resuelve los problemas cuando lleguen y no te adelantes a escenarios que no han ocurrido. Tus pensamientos tienen poder, y si piensas en positivo, atraerás lo mejor.

Hay riesgo de traiciones laborales; evita confiar de más y mantén tus proyectos en reserva. A pesar de los obstáculos, la Rueda gira a tu favor y te trae un golpe de suerte que puede cambiar tu situación económica. Aprovecha para estudiar algo nuevo y mejorar tu preparación.

Vienen días intensos de trabajo; mantén la paciencia para no tener roces con compañeros o superiores. Si estás casado, evita discutir con tu pareja; podrías estar en una etapa sensible en la relación.

Este 07 de julio, día de la riqueza, prende una vela y conéctate con tu ángel guardián. Pide lo que realmente deseas, ya que esta carta señala bendiciones en todo lo que emprendas.

En salud, cuida lo que comes y evita el exceso, ya que tiendes a subir de peso con facilidad. Atención a dolores de cabeza y cuello.

Números de la suerte: 09, 24, 37

Colores: Naranja y Blanco

Amores compatibles: Acuario, Sagitario y Géminis

Escorpión

La carta de El Loco señala que es momento de madurar y dejar de improvisar tanto en tu vida. Reflexiona sobre lo que realmente deseas y organiza tus finanzas. Evita gastos innecesarios y mejora tu administración.

No te hagas procedimientos médicos o estéticos antes del 17 de julio; espera a que las energías se alineen. Tendrás una semana ideal para iniciar nuevos caminos, descubrir un amor verdadero y soltar viejos rencores.

En lo emocional, evita dramas innecesarios o actitudes posesivas con tu pareja. Si estás soltero, llegará alguien que puede transformar tu vida, pero depende de tu actitud emocional para que funcione.

Este 07 de julio prende una vela blanca y hazte un baño de flores para atraer la abundancia. Cuida tus pertenencias en la calle y revisa temas de celular, pagos o pérdidas.

En salud, libérate del estrés y busca equilibrio mental.

Números de la suerte: 13, 34, 40

Colores: Rojo y Azul

Amores compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer

Sagitario

La carta de La Fuerza te impulsa a cerrar ciclos laborales con éxito y a recibir noticias positivas en temas económicos. No te dejes atrapar por envidias del pasado ni compartas tus planes con todos; es momento de cautela.

Tendrás una invitación a viajar que servirá para renovar energías. Tu fortaleza interna será tu mejor herramienta esta semana. Mantente humilde, conéctate con tus emociones y evita sentirte atado a un empleo que no te satisface.

En lo sentimental, si estás en pareja, cuida la comunicación y evita los gritos o faltas de respeto. Hay oportunidad de solucionar un crédito para la compra de un coche o propiedad.

Este 07 de julio prende una vela blanca y haz tu petición con fe. El universo está de tu lado.

En salud, protege tu sistema inmunológico; evita virus o infecciones.

Números de la suerte: 15, 27, 44

Colores: Naranja y Rojo

Amores compatibles: Piscis, Aries y Leo

Capricornio

El Emperador te da la claridad para tomar el control de tu vida. Estás en el camino correcto para lograr tus metas, pero necesitas soltar el ego y la soberbia, especialmente en tus relaciones personales.

Tendrás encuentros importantes con figuras de poder que pueden abrirte puertas laborales o financieras. Es un buen momento para planear la compra de una casa o mejorar tu patrimonio.

En lo sentimental, si ya estás en pareja, este es el momento ideal para formalizar. Si estás soltero, alguien confiable y con visión de futuro llegará a tu vida.

Cambia tu celular o equipo de trabajo para estar mejor comunicado. Este 07 de julio haz un ritual de agradecimiento y enfoca tu energía en lo que realmente deseas construir.

En salud, cuida tu sistema hormonal y mantén la constancia en el ejercicio.

Números de la suerte: 05, 27, 32

Colores: Amarillo y Rojo

Amores compatibles: Tauro, Virgo y Aries

Acuario

La carta del tarot, El Sol, indica que estás en un momento de luz, confianza y buena suerte. Solo evita autosabotearte con pensamientos negativos o actitudes arrogantes.

Este es un tiempo ideal para cambios laborales o de negocios. Todo lo que emprendas tiene alta probabilidad de éxito. No compartas tus planes con cualquiera; mantén la discreción y deja que tus logros hablen por ti.

En lo emocional, llega un amor sincero si estás soltero. Si ya tienes pareja, controla los celos y evita discusiones innecesarias.

Este 07 de julio, enciende una vela y manifiesta tus metas más claras. Habrá una sorpresa relacionada con una mascota o algún asunto familiar inesperado.

En salud, cuida tu cabello y presta atención a posibles migrañas o problemas nerviosos.

Números de la suerte: 19, 26, 48

Colores: Rojo y Amarillo

Amores compatibles: Tauro, Géminis y Libra

Piscis

La carta de La Templanza te llama a encontrar paz interior y vivir con más equilibrio. Estás muy acelerado y emocional, y eso puede desorganizar tu vida laboral y personal.

Es el momento ideal para planear tu futuro: estudios de posgrado, nuevos proyectos, e incluso la idea de emprender tu propio negocio se potencia favorablemente.

No te involucres tanto en los problemas de los demás. Tu sensibilidad puede llevarte a absorber energías que no te pertenecen.

En el amor, si estás pasando por una ruptura, mantén la calma; lo que es tuyo, volverá. Si estás en pareja, puede llegar un embarazo o una noticia muy positiva.

Este 07 de julio es el día ideal para manifestar tus sueños: prende una vela, haz una lista de deseos y conecta con tu espiritualidad.

En salud, cuida tus piernas, huesos y posibles infecciones de piel.

Números de la suerte: 08, 25, 49

Colores: Azul y Blanco

Amores compatibles: Géminis, Cáncer y Escorpión

