Una mujer fue grabada mientras lanzaba insultos de carácter racista y clasista contra un elemento de la policía capitalina. El video, difundido ampliamente en redes sociales, la hizo viral bajo el apodo de “Lady Racista”.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial el lugar exacto ni el contexto completo del incidente, diversas cuentas en redes sociales aseguran que ocurrió en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Según versiones difundidas en internet, el altercado habría comenzado cuando se colocó una araña inmovilizadora en su automóvil.

El video comenzó a circular el 3 de julio a través de la plataforma X (anteriormente Twitter). En las imágenes se observa a una mujer de cabello rubio, vestida con una chamarra clara, discutiendo acaloradamente con un oficial en la vía pública. El agente porta un uniforme con las siglas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y sostiene una araña vehicular en la mano.

Visiblemente alterada, la mujer grita frases como: “No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culero”. El agente le responde: “Hasta racista eres”, a lo que ella replica:

“A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”.

El policía le dice: “Ya lárgate entonces”, y la mujer remata:

“Los odio por nacos”.

Después, se sube a su auto y, desde el asiento del conductor, lanza una última frase: “Odio a los putos negros como tú, culeros, porque negros está bien, pero culeros, los odio. Maldito”.

Estas han sido las reacciones hacia "Lady Racista" en redes sociales

El video generó una rápida reacción en redes, donde numerosos usuarios compartieron la grabación con descripciones como: “Lady racista, una señora se puso loca con los que ponen arañas en la Condesa”.

Aunque las autoridades de la Ciudad de México no han dado detalles oficiales sobre el lugar ni las causas del enfrentamiento , en plataformas como X los comentarios no se hicieron esperar.

“Qué horror de morraaaaaa!!! Qué impresión con su vocabulario tan florido”.

“Y esta finísima, ¿de dónde es? Si no le gusta, puede pasar a retirarse a donde sí la merezcan”.

“Con placas de Morelos para evadir impuestos. Quién lo diría”.

AO