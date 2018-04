Operan de urgencia al cantante Diego Schoening

El cantante mexicano Diego Schoening fue operado de urgencia este martes a causa de una oclusión intestinal, por lo que no podrá presentarse en los conciertos que ofrecerá el grupo Timbiriche los días 5 y 6 abril en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

"¡Hola banda! Desgraciadamente me tuvieron que operar de una oclusión intestinal, por lo cual me está diciendo el doctor que no tengo permitido viajar a México esta semana", escribió Schoening a través de sus redes sociales con una imagen en la que se le observa convaleciente desde la camilla de un hospital.

"Con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder acompañarlos este 5 y 6 de abril en el Auditorio Nacional. Esto no quiere decir que no vaya a haber shows, simplemente yo no voy a poder estar en ellos por cuestiones médicas", aclaró.

Finalmente, el intérprete de éxitos musicales como "Tú y yo somos uno mismo" y "Soy un desastre" expresó el cariño que siente por sus seguidores.

"Los quiero y de verdad los voy a extrañar muchísimo, pero por favor sigan apoyando a nuestra banda, la banda de toda su vida, a mi Timbiriche 35. Gracias y nos vemos".

Horas antes de dar a conocer esta noticia, Diego Schoening había escrito que sospechaba tener una piedra en el riñón, pero estaba a la espera de los resultados en una clínica del estado de Florida en Estados Unidos.