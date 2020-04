"One World: Together At Home" se retransmitirá hoy

Los problemas globales se pueden resolver cuando la humanidad se junta para ello, comparte Cristina Gnecco, deputy director de la organización Global Citizen México.

En ese contexto señala que ante la crisis por el coronavirus Covid-19, el concierto realizado el fin de semana pasado bajo el nombre "One World: Together At Home" demostró que la cooperación internacional es más importante que nunca.

"Vimos que verdaderamente se puede unir el mundo", comenta.

El concierto impulsado por artistas como Lady Gaga y Chris Martin pasó de ser un show de 2 horas a uno de 8 por la cantidad de artistas que quisieron ser parte de la convocatoria con el fin de apoyar y dar honor a los trabajadores de la salud de todo el mundo y compartir experiencias sobre la lucha contra el virus.

Además, el evento histórico tuvo en sus filas talento latino de músicos como Juanes. Esta tarde a las 17:00 horas se retransmitirá a través del canal E! con la participación de talento de América Latina como Paty Cantú, Camilo, Oriana Sabatini y Vesta Lugg, quienes compartirán mensajes de aliento.

"Estamos orgullosos de poder dar una plataforma a los artistas latinos. Tenemos una red global de artistas y entre todos los managers se unieron a la causa sin competencia", explica.

Cristina señala que hay más artistas latinoamericanos que quieren apoyar por lo que están viendo la posibilidad de expandir la iniciativa en Latinoamérica con talento local. Resalta la importancia del arte en esta época.

"Vemos el poder de la música en este momento no sólo de unir el mundo sino levantar los espíritus; es una parte muy grande de la función de Global Citizen usar la música, el arte, para unir a la gente".

