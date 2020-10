"One Piece" aterriza en Netflix con su primera temporada

El clásico del anime “One Piece” llegó este lunes a la plataforma de Netflix con su primera temporada “East Blue” que incluye 61 episodios de la serie.

El nombre del anime protagonizado por “Monkey D. Luffy” se hizo tendencia en redes sociales gracias a los fans, que celebraron la decisión de Netflix de añadirlo a la plataforma y así, continuar con las sagas animadas que están disponibles en la plataforma como “Naruto” y “Bleach” y “One Punch Man”, entre otros.

La primera temporada de la saga lanzada en 1999 por Toei Animation está disponible doblada al español y también tiene la opción original del japonés con subtítulos.

“Ya no hay excusa para no ver una de los mejores animes de la historia” y “Ayer le di hasta las 5:00 am viendo One Piece y vaya maravilla de redoblaje. Todas las voces me han encantado , la voz de Luffy va mejorando capítulo x capítulo”, se lee entre los comentarios.

��️NOW STREAMING ON NETFLIX IN LATIN AMERICA & BRAZIL! #OnePiece has launched the East Blue saga (episodes 1-61) for both Spanish & Portuguese dub! ��☠️�� pic.twitter.com/5dRV50kbmK — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 12, 2020

Ya No Hay Excusa Para no Ver Uno De Los Mejores Animes De La Historia. ♥️�� #OnePieceNetflix pic.twitter.com/nIaEaxFVJZ — 2Papac �� (@benjaminvilchis) October 12, 2020

Ayer le di hasta las 5:00am viendo #OnePieceNetflix y VAYA MARAVILLA DE REDOBLAJE.



Todas las voces me han encantado, la voz de Luffy va mejorando capitulo x capitulo y Zoro, Shanks, Buggy ni se diga!!



Gracias por el apoyo!!! Anoche el hashtag era el #4 de tendencias en MX! pic.twitter.com/5OAwqjKDDr — DavidPrestige (@DavidPrestige) October 12, 2020

Otros estrenos en Netflix

Además de “One Piece”, la plataforma estrenó este lunes 12 de octubre el filme de Chritopher Nolan “Dunkerque”, p´rotagonizada por Fion Whitehead, Harry Styles y Cillian Murphy, entre otros.

Además, durante el fin de semana pasado, llegaron producciones como “La Maldición de Bly Manor”, “La Universidad para Sordos”, Riverdale 4”, “Rapera a los 40” y más.

