Omar Chaparro te reta a ser feliz

El próximo miércoles 15 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Galerías, el actor, comediante y ahora conferencista, Omar Chaparro, presentará “RetOmar: Te reto a ser feliz”, una plática revitalizante que busca que el público se ría, reflexione y se motive a alcanzar todo su potencial. La estrella de “No manches Frida” ofrece esta conferencia desde su propia experiencia, contándole a la audiencia su historia de éxito en sus facetas profesionales y personales.

“(Ser feliz) es una decisión constante a pesar de las cosas que puedan estar pasando en mi vida, siempre tomo muy en cuenta cómo reacciono, cómo observo y qué es lo que me digo a mí mismo, cuál es mi monólogo interior para abrazar y agradecer cada evento que vivo”. Comparte Omar que este reto que le propone a la gente implica tomar las herramientas que él ha utilizado durante su vida.

“Con la voluntad de mucha gente y la ayuda de Dios, quien me ha ayudado a reinventarme y a encontrar el camino a la felicidad, todo nace de la gratitud, de un día que me levanté llorando agradecido y dije, ‘esto lo tengo que compartir, quiero que los jóvenes y que las personas puedan sentir este gozo que siento’, tuve deseos de contar algo que estaba haciendo bien a pesar de que hice muchas cosas mal y también hablo de eso en la conferencia, de mis fracasos, pero finalmente es compartir las estrategias y herramientas que utilizo para ser feliz todos los días de mi vida”.

Y es que justo en este momento, Omar está viviendo grandes momentos en su carrera profesional; por ejemplo, este fin de semana se estrena “Pokémon: Detective Pikachu”, donde actúa como “Sebastian”, y acaba de rodar la cinta “Como caído del cielo” donde interpreta a Pedro Infante, señala que la responsabilidad es muy grande: “Es absoluta y con una vocación que yo no conocía en mí para poder hacerlo, precisamente porque el tamaño de los zapatos de Pedro Infante nadie los puede llenar, ni los llenarán nunca y cuando salió toda esa ola de críticas hacia mi persona, primero me sentí, me dolieron un poquito, sobre todo las que eran más hirientes y luego entendí que estaban generadas por la admiración que se tiene a Pedro Infante y decidí no tomármelo tan personal, no leer ya más (las redes sociales) y enfocarme en el personaje y fue lo que hice, desvelarme analizando, viendo las películas, leyendo, tomando clases, digamos que nos desvivimos para hacer este papel y yo sólo digo que antes que criticarnos, espérense a ver la película”.

En cuanto a “Pokémon: Detective Pikachu”, recordó que para esta cinta no hizo casting ya que la productora que realizó la película ya lo tenía contemplado a raíz de que había realizado con él otro proyecto que nunca salió: “Fui el más sorprendido porque es una franquicia muy importante y es la película más grande que he hecho hasta el momento en Hollywood. Tuvo que ver por una cinta que hice hace 10 años y que nadie veo, que nunca se estrenó ‘Aztec Warrior’ y esto también lo voy a retomar en la conferencia”.

Sobre sus planes con Televisa, dice que se está viendo un reality show, pero no hay nada concreto aún: “Estamos en pláticas, está muy interesante, me llamó la atención porque es un reality coreano que se llama ‘The Masked Singer’ y me encantó el concepto, Televisa pagó los derechos (del programa) y me buscaron para ser el conductor, no es un hecho todavía que lo haga, pero me interesaría porque es un concepto que nunca se ha visto en México, trae música, disfraces y no interrumpe mi carrera en el cine. Entonces, es probable que lo haga, pero todavía no firmo ningún contrato”. Omar señala que pronto estrenará otra película con Martha Higareda, donde ahora él será el que muestre sus atributos y no ella, se llama “Tod@s caen”.

Agenda

“RetOmAR: Te reto a ser feliz”. Miércoles 15 de mayo, en el Teatro Galerías, a las 20:30 horas. Las localidades son de $250 a $550 pesos, de venta en taquillas o a través del Sistema Ticketmaster.