"No manches Frida 2", listos para bailar la taquilla

La cartelera nacional se engalana hoy jueves, con el estreno de la cinta “No manches Frida 2”, luego de haber tenido una excelente recepción en Estados Unidos, país donde se estrenó primero. En esta nueva aventura se integran al elenco Itatí Cantoral, Aarón Díaz y Andrea Noli, por lo que la diversión está más que garantizada en este largometraje con Omar Chaparro y Martha Higareda en los roles estelares, nuevamente. En entrevista, Regina Pavón, quien interpreta a “Mónica”, adelanta que el público la pasará de lo mejor, porque más conflictos y aventuras se suman a la segunda parte.

“Estamos súper emocionados, esperando que le vaya mejor que en Estados Unidos, porque finalmente llegamos a nuestro país. La mayoría del elenco nos reunimos para hacer esta segunda parte porque nos íbamos a volver a ver y a trabajar juntos. Desde la primera parte hicimos un equipo increíble, y ahora que se suman Itatí, Aarón y Andrea se siente como si hubieran estado desde el principio, porque se adaptaron perfecto, nos agarramos cariño muy rápido”.

Divertidos enredos

En esta nueva aventura, “Zequi” (Omar Chaparro), está a punto de casarse con “Lucy” (Martha Higareda), pero los nervios de ese día se transforman en un desastre total y “Lucy” cancela la boda. Mientras tanto, la escuela se dirige a la playa para competir en un torneo muy importante. Cuando llegan al paradisiaco puerto, “Lucy” se encuentra con su novio de la preparatoria, “Mario” (Aarón Díaz), quien es el entrenador del equipo rival y “Zequi” deberá enfrentarse a su mayor competencia. Ahora, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para controlar a sus rebeldes estudiantes, volver a conquistar a “Lucy” y por si fuera poco, hacer triunfar al Instituto Frida Kahlo en un intercolegial para así evitar que la escuela sea clausurada.

“Obviamente algo que a todos nos gusta mucho de la película es que se resaltan los paisajes de nuestras playas, el fotógrafo David Omedes, quien es español, hace que luzcan los escenarios, se ven increíbles, quieres estar ahí en ese momento. El público también encontrará nuevos personajes de los que se van a enamorar. Los estudiantes parecía que ya habían aprendido la lección en la primera película y resulta que cuando llegan a la playa y con el relajo, las fiestas, los bikinis y el alcohol, se dan cuenta que no aprendieron nada y vuelven a ser los mismos chavos desastrosos que quieren divertirse como siempre. Se la van a pasar muy bien”.

Sobre su personaje, Regina anota que “Mónica” termina conociéndose a sí misma, gracias a “Zequi”: “Él le enseñó que ella puede ser lo que quiera, aunque los demás digan que no porque es tonta o porque no tiene muchos recursos, pero si ella se determina una meta y se esfuerza por ello, puede lograrlo. Entonces, tiene ganas de estudiar, no es la más inteligente, pero quiere hacerlo. Y todo el público se queda con eso cuando inicia la segunda parte, pero resulta que ni ella, ni nadie aprendió nada, sin embargo, todos los alumnos le guardan mucho cariño al personaje de Omar Chaparro y todos los chavos le van a ayudar a recuperar a la maestra ‘Lucy’”.

Los retos a vencer

La actriz Regina Pavón interpreta a “Mónica”. CORTESÍA

La primera entrega estuvo casi ocho semanas en cartelera, por eso es que fue decisión del público que se hiciera una segunda parte, expresa Regina, por lo que el compromiso ahora es mayor y esperan superar las expectativas. “Esta película es un remake de una saga alemana dividida en tres cintas, por lo que había la posibilidad de hacer una segunda parte desde el inicio. El director, que es Nacho G. Velilla, decidió ponerla en marcha; sin embargo, haciendo una versión totalmente original, y la verdad es que él y su grupo de escritores decidieron arriesgarse y les quedó muy bien”.

Para todos los actores que no son bailarines profesionales, fue un reto hacer coreografías para representar un intercolegial de baile en la playa como parte de los enredos de la trama para que no les vayan a clausurar la escuela en la historia. “Fue un reto de dos meses de estar ensayando. Mi personaje se supone que es el que mejor baila en la historia. Yo veía a los otros actores que son bailarines profesionales y decía, ‘¿cómo le voy a hacer para bailar así?’. La verdad que fue un reto muy cañón, pero quedó bastante bien”.

El nuevo proyecto de Regina

Sobre lo que viene para Regina, adelanta que en septiembre estrena “Monarca”, una nueva serie de Netflix en la cual participan las productoras Ventanarosa de Salma Hayek y Lemon Films de los hermanos Rovzar. Parte de las grabaciones se hicieron en Tequila (Jalisco), y la historia será un drama que llegará con muchas expectativas para el público.