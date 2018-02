Omar Chaparro impedirá “La boda de Valentina”

Lo da todo por amor, menos su dignidad, así es Omar Chaparro en las cuestiones del corazón, por lo que interpretar a ‘Ángel’ en “La boda de Valentina”, película que entró a cartelera desde ayer, fue todo un deleite para él. En entrevista con este medio, el actor habla sobre su personaje, su ideología del amor y sus proyectos para este año.

“Mi personaje es el ex novio de ‘Valentina’, quien tuvo una relación de muchos años con ella… Pero era una relación muy juvenil, con miedo al compromiso, medio informal... Además, él era un mujeriego y fiestero, por lo que ella decide dejarlo. Valentina también deja a su familia, porque su papá toda la vida ha andado en la política conociendo los tejes y manejes de muchos políticos en este país, y se siente avergonzada por esto; además, está dolida por la ruptura con ‘Ángel’, por lo que decide irse a Estados Unidos y rehacer su vida”.

Una vez en dicho país, conoce a ‘Jason’, “un tipo perfecto, aparentemente impecable; con quien se compromete en matrimonio”. Sin embargo, ‘Valentina’ se ve en la necesidad de regresar a México para solucionar un problema familiar, “entonces se encuentra con su ex novio quien, después de unos años, ha madurado: ya no es tan fiestero, tiene una fundación y es un buen tipo; así, se da cuenta que a lo mejor lo sigue queriendo… En eso, el gringo viene a buscarla... Y aquí es donde empieza el conflicto”, comparte sobre la trama Chaparro.

Es así que ‘Ángel’ realizará una serie de acciones para recuperar a ‘Valentina’, acciones que Omar Chaparro haría de la misma forma si estuviera en sus zapatos: “yo haría exactamente lo que hizo Ángel, no te puedo decir qué hizo porque no quiero dar spoilers, pero yo creo que él se manejó muy bien. El ‘Ángel’ joven fiestero no, pero el más maduro hizo lo correcto, a lo mejor será demasiado tarde”.

—¿Qué aspecto tu personalidad coincide con la forma de ser de tu personaje (‘Ángel’)?

“Me identifico mucho con él, pues es un hombre que da la vida por su mujer, que se enamora apasionadamente y lucha con uñas y dientes por el amor de su vida, pero también tengo dignidad de no arrastrarme, y soy capaz de dejar ir eso que amo con tal de verlo feliz”.

—Entonces, ¿este filme te hizo confirmar que más vale verbo que carita?

“Sí, yo soy más feliz ahorita que entendí; me costó trabajo, pero hoy entiendo que Omar Chaparro no es este cuerpo, no es esta piel, ni tampoco mis éxitos ni mis propiedades ni mi dinero; es esta alma, esencia, esto que no se materializa, pero sabemos que está aquí. Esto es lo que debe enamorar, conquistar y trascender, lo demás es polvo”.

A pregunta expresa ¿cuál fue el momento que más disfrutó durante la filmación?, Omar comparte que, en general, fue un placer participar en la filmación de esta historia, sin importar cuántas veces debía repetir una escena: “Es un deleite haber hecho este personaje, disfruté mucho de la construcción del personaje y crear estas memorias que no están en el guion, construir un pasado, sus necesidades de ser humano, de manera que cuando estás en escena y el director dice ‘acción’, cobran vida. Es donde disfruto más la magia de ser actor, puedes sentirlo en los huesos, estás transmitiendo y viviendo la vida de alguien más”.

Estrenará cinta en el FICG

El 11 de marzo presentará “Stuck”, donde explora su faceta de cantante, en el marco del Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG); además, el 18 de mayo será el estreno a nivel mundial de “Show Dogs”, donde interpreta a “un villano traficante de especies exóticas, particularmente de un oso panda bebé, y quiero robarme un perro campeón de un show que se hace en Las Vegas. Fue una experiencia increíble, se filmó en esta ciudad y también en Gales, Reino Unido”.

Mientras que, en abril estrena “Overboard” con Eugenio Derbez y Eva Longoria. Y en mayo, comienza a filmar la segunda parte de “No manches Frida” en Cancún, en compañía de Martha Higareda. Sin embargo, esto no es todo, pues Omar Chaparro ya tiene otros dos proyectos de cine para la segunda mitad del año.