Ojalá tú sí te lleves el Oscar: dice Salma Hayek a Yalitza Aparicio

Salma Hayek felicitó a Yalitza Aparicio por su nominación como Mejor Actriz por su participación en la película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón.

Luego de que esta mañana se dieran a conocer las nominaciones a los premios de la Academia, la actriz mexicana difundió una fotografía en su cuenta de Instagram en el que se observa durante su participación en la ceremonia de los Oscar, en 2002, junto a otra imagen de la actriz oaxaqueña. Junto a ella escribió:

"En el 2002 me convertí en la primera actriz Mexicana en obtener una nominación al oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tu si te lo lleves. #Roma #oscars #mexico".

Yalitza Aparicio está entre las cinco nominadas al Oscar a Mejor Actriz. Compite junto a Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy.

Salma Hayek fue nominada en 2002 en la misma categoría por la película "Frida".

"Roma" obtuvo en total diez nominaciones a los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 24 de febrero en la ciudad de Los Ángeles.

