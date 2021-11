Octavio Ocaña se iba a casar; su novia dedica emotivo mensaje

Octavio Ocaña —conocido por su papel de “Benito” en “Vecinos”— y su pareja, Nerea Godínez, estaban comprometidos y ya tenían planeado realizar una boda, sin embargo, su repentina muerte llego y, tras esto, su novia compartió un emotivo mensaje.

Fue a través de Instagram que Nerea Godínez lamentó la muerte del “amor de su vida”: “Llegaste a nuestras vidas par quedarte y así será, aunque ahora d otra forma, de la forma que sea por favor te pido que no nos dejes, que me sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos. Te amo Octavio, y me deshace cada milímetro de mi ser. Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti”, escribió Nerea junto a un video, “Por ahora tendré que ingeniar mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra tan especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme y sentirme seguro. Te amo por toda la vida mi rey precioso”.

La pareja llevaba más de 7 meses juntos y compartían su relación a través de redes sociales con varios videos y fotografías.

En una de ellas, publicada el pasado 24 de junio en la cuenta de Instagram de Nerea, se ve cómo presumen el anillo de compromiso junto al mensaje “I love YOU”.

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló este domingo la causa y forma en que presuntamente murió el actor Octavio Ocaña, según los dictámenes periciales realizados.

Ocaña falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza y fue él mismo quien "presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha", cuando chocó su camioneta al huir de policías de Cuautitlán Izcalli que lo perseguían, concluyeron dictámenes realizados por la FGJEM, los cuales también determinaron que el joven de 22 años conducía alcoholizado y rastros de consumo de marihuana.

En un comunicado, la Fiscalía mexiquense reportó esta noche que el Ministerio Público llevó cabo entrevistas a los dos hombres que viajaban con el actor, particularmente a quien iba en el asiento del copiloto, quien refirió "que habían estado consumiendo bebidas embriagantes" y cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les marcaron el alto, sin embargo, Ocaña decidió acelerar la marcha de la camioneta para evitar ser detenido.

Esto provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería. El copiloto y amigo del actor, declaró que en un momento de esta persecución Ocaña "sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida".

Con información de SUN.

AC