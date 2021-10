Benito: Papá de Octavio Ocaña asegura que le plantaron la pistola y el alcohol al actor

Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña, afirmó que la policía le plantó la pistola y el alcohol a su hijo tras su muerte: “Son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo”.

“Claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma”

Hasta las seis de la tarde de ayer ningún actor había llegado a la funeraria Gayosso de Santa Mónica. En la parte de afuera un grupo de 10 fans esperó pacientemente hasta poder pasar a despedirse.

La familia finalmente autorizó a que entraran a la capilla donde estaba el féretro de Octavio, que curiosamente es la misma donde fue velado Cepillín en marzo pasado. Los fans estuvieron unos minutos con él y al salir no quisieron hablar de lo sucedido.

Octavio Pérez se retiró alrededor de las 14:50 horas y manifestó su coraje ante lo sucedido.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma. Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo", expresó enojado Octavio Pérez, negando también que hubiera habido alcohol o drogas.

El papá de Octavio explicó que su decisión de llevarlo a Tabasco es porque él vive allá.

Octavio Ocaña fue un actor muy querido por el público y por sus compañeros de trabajo, pero en su último adiós sólo familia, amigos y un pequeño grupo de fans lo acompañaron.

Octavio Ocaña murió a los 22 años. El actor era conocido por interpretar desde su infancia al personaje Benito en la serie "Vecinos".

Según los reportes, Octavio Ocaña murió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y habría muerto por un impacto de arma de fuego.

AC