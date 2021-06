Después de que Kalimba comentó que no sabía nada sobre la realización de una serie de OV7 y pedía que le enviaran sus regalías, ahora dice que todo va bien, mientras que Érika Zaba comenta a EL UNIVERSAL que Óscar Schwebel no ha actualizado a nadie sobre cómo va el proceso de la serie de OV7, porque lleva su tiempo.

"La serie se sigue trabajando, sé poco en cómo va, porque los programas de las series son bastante largos de los cuales no estamos enterados, Óscar lleva todo el proyecto y no nos ha dado una actualización para ver en qué va".

En cuanto al casting, Zaba explica que todo eso lo hace la productora.

"Nosotros no hacemos propuestas, por el momento se sigue escribiendo la serie y la biografía de cada uno", dice Érika.

Por su parte, Kalimba quien recientemente comentó a un programa de tv que no le había dicho nada, durante la presentación de su marca de ropa prefirió mantenerse al margen y comentó solamente "no sé si habrá serie".

Mientras, su hermana M'balia señaló que todo está bien entre los integrantes, quienes antes de la pandemia habían discutido después de que Ari Borovoy los sacó de la gira Pop Tour y les impedía entrar a sus redes sociales.

"Nos vemos y nos hablamos muy poco, y no porque no queramos estar juntos, por supuesto que nos saludamos de vez en cuando, pero estamos todos en plena pandemia, enfocados cada uno en lo suyo y esperando que todo vuelva detonar", señala M'balia.

Kalimba presenta su marca de ropa

Kalimba presentó su marca de ropa con la que se pretende que sea inclusiva y la puedan usar tanto mujeres como hombres.

"Soy una persona inclusiva desde siempre y no ahorita sólo porque está de moda, he participado en fundaciones y en la inclusión desde hace muchísimos años, no salgo a marchas porque prefiero actuar en vez de ir a gritar, hacer fundaciones, eventos, recaudar, no estoy en contra de las marchas, pero no voy a ellas".

MF