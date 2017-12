Nunca tuve miedo de los monstruos, yo me sentía como uno: Tim Burton

Tim Burton ofreció una Master Class en donde habló del cine, su fascinación por películas mexicanas y sus próximos proyectos.

Además de pasear por distintos puntos de la ciudad como Coyoacán e inaugurar su exhibición en el Museo Franz Mayer, Tim Burton también se tomó el tiempo para compartir sus experiencias con algunos mexicanos.

El director ofreció ayer miércoles una Master Class en donde poco más de 800 personas tuvieron la oportunidad de escucharlo por una hora hablar de cine, su infancia, lo que le gusta de la cinematografía mexicana y su trabajo con Disney. En punto de las 20:25 horas, Burton llego al escenario del Centro Cultural Roberto Cantoral con una sonrisa y vestido de negro como acostumbra.

"Yo crecí viendo películas de terror y nunca tuve miedo de los monstruos porque yo me sentía como uno. Tenía más miedo a mis parientes y a mi familia, a las cosas normales de la vida, esas son las que me dan miedo. Eres como eres por lo que había a tu alrededor", dijo al recordar su infancia, diciendo incluso se veía como alguien muy normal.

El productor subrayó su amor por la cultura mexicana, afirmando incluso que la película de "El Santo contras las Mujeres Vampiro" la acababa de ver tres noches seguidas, así como su fascinación por una fecha en particular.

"En América el tema de los muertos tiene una especie de tabú, destinado a que no se hable mucho de ello y por eso me encanta el día de los muertos porque tiene mucho color, humor y los esqueletos, digo, todos tenemos uno", dijo bromeando. "Creo que por eso siempre me he sentido muy relacionado con esta cultura porque es algo que se aprecia mucho".

Burton sonrío al ser cuestionado sobre la idea de algún día hacer un personaje mexicano diciendo que en el futuro todo podía pasar. Explicó que lo que sigue en su carrera es terminar la parte de post producción en la nueva versión de Dumbo.

"Adoro el stop motion porque en realidad es un arte para las personas que lo hacen. Ver la forma en que un objeto inanimado cobra vida y la forma en que las figuras son hechas ya son un arte por si mismas", afirmó.

