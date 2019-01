"Nunca fui feliz, sufrí mucho como homosexual", dice Clark

Mauricio Clark recordó los difíciles momentos que vivió cuando estaba sumido en las adicciones, reconoció que se sentía vacío e infeliz como homosexual.

El ex conductor de Televisa, ofreció una entrevista en "Hoy" y confesó que uno de sus sueños era trabajar con Toño de Valdés, por ello, cuando estaba al aire en Primero Noticias, nunca se drogó, esto lo hacía al terminar el programa.

"Empezaba a drogarme 9:30 de la mañana, compraba una onza de cocaína y la consumía", le platicó a Jorge Van Rankin.

Clark comentó que muchas veces, mientras se drogaba, soñó con que alguien llegara a interrumpir para que dejara de hacerlo.

"Hay un momento en el que ya no puedes inhalar cocaína porque ya no jala; comía por la laringe, ya estaba todo ensangrentado de la garganta, escupía pura sangre. Cortaba la coca llorando, de que ya no quería, sentía que el corazón me iba a reventar", recordó.

"Jalaba esa cocaína y lo primer que decía era: 'no me fui en esta', y seguía con pornografía y con prostitutos. Era un nivel de autodestrucción duro".

Actualmente, Mauricio Clark practica el cristianismo, y no olvida que tuvo dos intentos de suicidio, y que gracias a Yuri y a Rodrigo, su esposo, él pudo salir adelante y ver la vida de otra manera, antes estaba peleado con Dios.

"Podía estar con ocho en la cama, terminaba y lo que menos quería era estar con ellos. Le menté la madre a Dios todos los días, lo culpé durante años", aseveró.

"En el fondo nunca fui feliz, sufrí mucho como homosexual", finalizó.

Estas declaraciones se suman a las que ha dado antes sobre sus preferencias sexuales: "Mocho y loco sí, pero no gay", "la homosexualidad es una moda".

