Noel Gallagher rememora a Oasis en los The Best

El que fuera líder de la banda británica Oasis, Noel Gallagher, salió al escenario de los premios 'The Best' de la FIFA para interpretar una versión acústica de 'Don't Look Back in Anger', del mítico grupo de Manchester.

Noel, ahora separado de Oasis, tocó la citada canción con una guitarra acústica y acompañado de un piano.

El mayor de los Gallagher es un aficionado al Manchester City y lo demuestra frecuentemente acudiendo al Etihad Stadium.

Además, Gallagher entregó el premio Puskas al mejor gol a Mohamed Salah en la gala celebrada en el Royal Festival Hall de la capital británica.

JB