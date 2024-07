Nodal asegura que Andrea Bocelli es su fan: "le gusta mí música"

Christian Nodal mostró gran entusiasmo al relatar que el regional mexicano sigue conquistando diferentes culturas y derribando fronteras, luego de que revelara que Andrea Bocelli le expresó que era un gran admirador de su música, a tal grado de que lo invitó a pasar a su camerino para conocerse y conversar un rato antes de que subieran juntos al escenario donde celebraron el trigésimo aniversario del tenor italiano.

Ayer, el músico mexicano vivió uno de los momentos más importantes de su carrera, pues fue uno de los artistas invitados a cantar a lado de Bocelli, quien este año cumple 30 años de trayectoria.

Nodal se convirtió en el único mexicano en cantar a lado del tenor, quien convocó a una pléyade de cantantes internacionales, entre los que se destacan Laura Pausini, Shania Twain, Eros Ramazzotti y Ed Sheeran.

Sin embargo, el intérprete de "Botella tras botella" fue de los pocos que el tenor invitó a hacerle compañía en su camerino, así lo relató él mismo en una entrevista que concedió a "Ventaneando".

"Cuando me mandan a hablar, yo estaba en mi camerino (y me dicen): '-oye, que Andrea quiere que pases a su camerino', y yo así como de: ´-¿No se están equivocando de artista, no será algo así?´ y no", narró a Mónica Castañeda.

Después de tratar a Bocelli, Nodal lo describió como un ser humano con una personalidad excepcional, pues a pesar de todos los logros y fama con la que cuenta, mostró gran sencillez.

"Entré al camerino, es un ser humano increíble, yo lo admiro mucho, respeto mucho su carrera, todo lo que ha construido, encantado de viajar al otro lado del mundo a poner la bandera de México", detalló.

Además, no dejó pasar desapercibido que el tenor le hizo saber el gusto que siente por su música.

"Yo no sabía, pero al señor le gustaba mí música , ya había escuchado de mí y tuve la dicha de estar entre (las personas) del homenaje" , expresó.

Nodal y Bocelli interpretaron "Por una cabeza", tango de 1935, compuesto por Carlos Gardel y escrito por Alfredo Le Pera.

De hecho, el mexicano reconoció en un mensaje que publicó en sus redes que, ante el dominio vocal del tenor, su interpretación quedó corta.

"Dando testimonio que el llamado 'regional mexicano' reina en el mundo, aunque frente a Bocelli se haya quedado ligeramente atrás, por 'una cabeza' o varias pero, es que a él ¿quién podría ganarle la carrera?", escribió.

Los festejos en torno al aniversario del italiano continúan, pues todavía quedan dos conciertos que ofrecerá en el Teatro del Silenzio.

Con información de SUN.