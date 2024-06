Días antes de que Christian Nodal y Ángela Aguilar le gritan el mundo su amor, el cantante de regional mexicano dio varias entrevistas a medios de comunicación en Estados Unidos para promocionar su gira Pa'l Cora, entre ellos al programa "Hoy Día", donde no se transmitió en su momento un video que Cazzu le hizo a Nodal para felicitarlo por el Día del Padre y que ahora se da a conocer.

Aunque se dijo que Nodal y Cazzu, su ahora expareja y madre de su hija Inti se habrían separado hace tres meses, el video del programa "Hoy Día" revela que el material es el 8 de mayo, es decir, 15 días antes de que se anunciara públicamente el truene entre ellos a través de un mensaje en redes sociales.

Tras el rompimiento que sorprendió a muchos, Christian y Ángela Aguilar comenzaron a desatar versiones de un romance al ser captados juntos en varias ocasiones, además, el que ella usara la misma cadena que él y los mismos anillos levantó aún más las sospechas de que podrían ser pareja.

Hace unas horas, la cantante de 20 años confirmó a la revista "¡Hola!" que sí es novia de Nodal, y especificó que no se trataba de una nueva historia de amor, sino de la continuación de algo que tuvieron que pausar pero que ahora retoman.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros" , expresó.

Horas después, y ante la ola de críticas en las redes, Christian Nodal a través de un video aclaró que entre él y su expareja Cazzu no existió la infidelidad, simplemente el amor no funcionó, y que ahora estaba con una mujer a la que amaba viviendo la experiencia.

El mensaje de amor de Cazzu a Nodal

En el programa "Hoy Día" le pidieron a Cazzu que le dedicara un mensaje a su entonces pareja Christian Nodal por el Día del Padre, dicho mensaje fue grabado y se lo mostraron al cantante en el programa, sin embargo, dicho video no salió al aire en aquella ocasión, sino hasta ahora.

En el breve video, Cazzu dice:

"Hola amor, ¿cómo estás?, te mando este mensajito para desearte muy feliz Día del Padre, primer día del padre, así que es muy especial, te amo mucho, te amamos, gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto, de parte de Inti y de mi te mandamos un beso, te amamos".

Ante las felicitaciones de los conductores, Nodal expresó:

"Muchas gracias, qué bonito que te feliciten por ser papá".

Una de las conductoras que estuvo presente en el momento que grabaron la entrevista con Nodal, dijo que a ella no le pasó por la mente que quizá Nodal y Cazzu ya no estaban juntos, pues ellos tenían entendido que sí y por ello se le pidió a la trapera argentina que le grabara ese video al cantante que hoy celebra el amor pero no con Cazzu, sino con Ángela Aguilar, con quien se besó en el escenario del Auditorio Nacional.

