El amor, ese sentimiento profundo que une a las personas, muchas veces parece desvanecerse con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre con aquellas parejas que un día se juraron amor eterno y luego sienten que ya no hay conexión? La psicología ofrece varias respuestas a este fenómeno complejo y, en muchos casos, doloroso.

1.- Idealización inicial vs. realidad cotidiana

Durante las primeras etapas de una relación, es común que las personas idealicen a su pareja. Según el psicólogo clínico Dr. John Gottman, autor de múltiples estudios sobre relaciones de pareja, esta idealización funciona como una especie de “filtro rosa” que hace que se pasen por alto defectos o diferencias importantes. Con el tiempo, la rutina, la convivencia y los desafíos cotidianos hacen que esa imagen ideal se enfrente a la realidad. Lo que antes se percibía como adorable, puede comenzar a ser una fuente de conflicto.

2.- Falta de comunicación emocional

Uno de los pilares más mencionados por los expertos es la comunicación emocional. La psicóloga española Silvia Congost explica que muchas parejas dejan de hablar de sus sentimientos, deseos y frustraciones, y esto provoca una desconexión progresiva. Sin un canal abierto y sincero, el amor se va enfriando y puede llegar a desaparecer sin que ninguna de las partes sepa realmente cómo pasó.

3.- Cambio de prioridades y crecimiento personal desigual

A lo largo de los años, las personas evolucionan. A veces, ese crecimiento no es paralelo ni compatible. Según el psicólogo Walter Riso, cuando uno de los miembros de la pareja cambia sus intereses, valores o aspiraciones, y el otro no, se crea una brecha emocional. Ya no comparten la misma visión de vida y, en consecuencia, se alejan afectivamente.

4.- Acumulación de resentimientos no resueltos

Las pequeñas heridas no sanadas, las discusiones no cerradas y los reproches acumulados pueden convertirse en una carga emocional que deteriora el vínculo. La psicología relacional indica que, si los conflictos no se abordan de manera constructiva, terminan apagando la chispa del amor y alimentando el resentimiento.

5.- Falta de novedad y pérdida del deseo

Estudios neuropsicológicos muestran que la dopamina y otras sustancias asociadas al enamoramiento disminuyen con el tiempo. La rutina, la monotonía y la falta de novedad en la relación afectan el deseo y la atracción. Para muchos terapeutas, mantener viva la pasión requiere intencionalidad y esfuerzo constante, algo que muchas parejas descuidan con el paso de los años.

¿Se puede evitar dejar de amar?

La buena noticia es que, si bien el enamoramiento inicial cambia, el amor maduro puede fortalecerse si se cultiva día a día. La empatía, la escucha activa, la intimidad emocional y la disposición a trabajar en la relación son claves. La terapia de pareja, en muchos casos, también puede ser una herramienta útil para reencontrarse.

Dejar de amar no suele ser un acto repentino, sino el resultado de una serie de pequeñas desconexiones acumuladas en el tiempo. Entender los factores psicológicos detrás de esta pérdida puede ayudar a las parejas a prevenirla o, al menos, a gestionarla con mayor conciencia y compasión.

