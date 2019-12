No te pases de listo con The Wookies

La agrupación mexicana The Wookies lanzó su tercer sencillo “Culero”, el cual se desprende de su nuevo disco “Tripicalia”, que se publicará en febrero del 2020. En entrevista, André Fernández, integrante de la alineación, comparte que este single donde colabora el músico Maurizio Terracina, expone a quienes se pasan de vivos en el día a día, por ejemplo los acosadores que no dejan en paz a las mujeres. “Para la rola al principio nos inspiramos en ese grito de estadio que todo el mundo conocemos, en este reclamo que se le hace al árbitro. Y al momento de empezar a escribir la letra y al intentar de dirigir la parte musical hacia otro lado que no fuera únicamente varonil, decidimos hacer una crítica social más amplia y decidimos denunciar a políticos, entrenadores libidinosos, enfermeras mala onda, a acosadores, a misóginos, pero haciendo una autocrítica bastante cómica, con el lenguaje que nos caracteriza, además con una producción de primer nivel donde colabora Maurizio Terracina”.

Este músico, subraya André, es una leyenda de la música alternativa nacional que ha sido nominado al Grammy, de hecho tiene varios proyectos sonoros como Zurdok, The Voulture y Vaquero. André reflexiona que durante el desarrollo de “Culero”, se estaban gestando las primeras marchas feministas en el país. “Es ver dónde estamos parados hoy en día y plasmarlo a través de sonidos, porque a través del arte es marcar una época. En nuestro caso, algo que marcó mucho la dirección de la canción, fue que mientras estábamos produciendo la rola, se estaban realizando las primeras manifestaciones en contra de la violencia hacia las mujeres y decidimos sumarnos a esta voz y apoyar denunciando a toda la banda que se la pasa acosando a nuestras amigas, hermanas, jefas y primas, quienes andan mandando el pack sin que les haya sido requerido”.

“Tripicalia” es un álbum colaborativo donde interviene más la parte vocal, en los anteriores proyectos de The Wookies, la música electrónica dominaba su trabajo creativo. “Los discos anteriores eran más dirigidos hacia el mundo de la cultura DJ, al dance floor y al club, como que era una onda más de energía a través del baile. Y este nuevo disco ha sido una evolución para nosotros porque sentíamos que le debíamos un álbum a todos nuestros fans de México en nuestro idioma español. Es el tercer disco totalmente en español y hemos decidido hacer temas de una manera cómica y muy a la onda de The Wookies”. En esta placa vendrán colaboraciones con Los Amigos Invisibles, Fantasy, Sotomayor, entre otros, además coprodujeron un par de tracks con Jay de la Cueva.

Listos para el Vive Latino

The Wookies estará en la próxima edición de Vive Latino, en marzo del 2020, para ese momento, “Tripicalia” ya habrá salido al mercado, esta es la tercera vez que se presentan en el festival y tenían cinco años de no pisar este foro. El 14 de diciembre se presentarán en La Galera de la Ciudad de México y esperan venir a Guadalajara en enero próximo.

The Wookies. En su más reciente single cuentan con la colaboración del músico Maurizio Terracina. ESPECIAL