No soy responsable de las decisiones de los demás: Lupita Jones

Lupita Jones compartió en sus redes sociales un video en el que fijó su posición sobre la muerte de la activista de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI), Itzel Aidana Ávila Monreal, quien presuntamente se suicidó después de difundir un video donde criticaba a Jones por estar en contra de mujeres transgénero en Miss Universo.

"No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión"

"La opinión que di ese momento es lo que creo al respecto de ese tema, pero esa opinión no reprime, no despoja ni viola los derechos individuales"

Jones, dirigente de Mexicana Universal, señaló que no es responsable de las decisiones que toman terceras personas.

"No soy yo responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida, cada quién decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie, en la medida en que estés feliz contigo mismo, y seguro de quién eres, y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos, ni de tus posturas", expresó.

"Mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar en nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas, no soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano", expuso.

Dijo que siempre se ha conducido respetando al otro y nunca ha hecho distinciones por diferencias ideológicas o preferencias sexuales, por lo que defendió su derecho a opinar y reiteró que esto no significaba dividir ni molestar a nadie.

"No sólo acepto las diferencias, las celebro, porque creo firmemente que eso es lo que nos da equilibrio y nos hace crecer en todo. Las opiniones que di son desde mi posición de mujer, que también merece respeto y merece ser escuchada, sin ofender, sin agraviar, sin lastimar, sin etiquetar y sin agredir", agregó.

"Hoy defiendo mi derecho a la opinión sin ser tener que ser agredida de esta manera"

Indicó que el tener una opinión distinta no quiere decir un discurso de odio, sino simplemente eso, una opinión distinta.

"La opinión que di ese momento es lo que creo al respecto de ese tema, pero esa opinión no reprime, no despoja ni viola los derechos individuales".

Lupita aclaró que el reglamento de Miss Universo define las condiciones bajo las cuales cada país debe aceptar la participación de mujeres transgénero y este reglamento va de acuerdo al marco legal que exista sobre este tema en cada país.

Actualmente, dijo, en México, no se cumple al cien por ciento lo que establece el reglamento de Miss Universo, y "seguramente eso cambiará muy pronto, en el momento que así sea, con todo el respaldo de las leyes de nuestro país, se dará la participación en el concurso nacional a quienes cumplan con los requisitos de participación que establezca la organización de Miss Universo", dijo.

Finalmente reiteró la importancia de respetar las diferentes formas de pensar, e hizo un llamado para buscar espacios en los que se pueda debatir sin perder el respeto.

"Hoy defiendo mi derecho a la opinión sin ser tener que ser agredida de esta manera", finalizó.

