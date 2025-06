El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) arrancó el día de hoy en el Auditorio Telmex. La mayor fiesta del cine en Jalisco —y una de las más importantes a nivel iberoamericano— desplegará durante siete días una cuidada muestra del séptimo arte en distintos puntos de la ciudad, con galas, proyecciones gratuitas, conversatorios, exposiciones y estrenos mundiales. En esta edición, Portugal es el país Invitado de Honor.

La alfombra roja inaugural fue un encuentro caluroso entre medios de comunicación, actores, directores, productores y grandes personalidades del cine —de ayer y de hoy—, además de fanáticos apostados en la calle para conseguir una fotografía o un saludo de sus ídolos, aunque fuera desde la distancia.

También desfilaron autoridades de Jalisco e invitados recién llegados de Portugal. La pasarela carmesí se convirtió en un tumulto feliz que marcó un gran punto de partida para celebrar cuatro décadas ininterrumpidas del FICG, dedicadas al amor por el cine.

Las personalidades homenajeadas durante la edición 40 del festival no faltaron en la pasarela inaugural. Juan Antonio Bayona, renombrado director español responsable de clásicos contemporáneos como El orfanato y La sociedad de la nieve, recibirá el Mayahuel Internacional. Bayona agradeció profundamente a Guadalajara, asegurando que el FICG es uno de los encuentros cinematográficos más importantes de Iberoamérica y que mantiene viva la llama del cine:

"Estuve aquí hace 25 años con mi primer cortometraje y ahora vengo a recibir un premio por toda mi carrera. Se me hace extraño, pero me hace muy feliz", contó el director.

Dolores Heredia, figura imprescindible del cine mexicano, será reconocida con el Mayahuel de Plata por su impecable trayectoria. En su paso por la alfombra, compartió lo que el festival representa para ella:

"Estoy muy emocionada. Es una cosa muy linda, mucho agradecimiento. Siento como un ramillete de flores dentro de mi corazón. Este festival para mí es casa, le ha dado un lugar muy predominante al cine mexicano. Entonces yo lo amo, amo a este festival".

La productora Mónica Lozano, quien recibirá el Homenaje Industria FICG, también fue una presencia destacada. Por su parte, Estrella Araiza (directora del FICG) y Guillermo Gómez Mata (presidente del patronato) celebraron haber llegado a las cuatro décadas de historia, recordando que todo comenzó como una pequeña muestra de cine y hoy se celebra con una eminencia cinematográfica como Portugal.

Una de las presencias más ovacionadas, dentro y fuera del Auditorio Telmex, fue la de Antón Álvarez —C. Tangana—, quien presenta en Guadalajara su primer largometraje: La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

"He dicho que, si me dejan, vengo todos los años. Depende de cómo me porte. Pero este año vengo a presentar mi primera película. Estoy muy contento, agradecido y orgulloso. Ha sido mucho trabajo. Gracias al público mexicano", comentó el cantante y ahora también director.

También reflexionó sobre lo revitalizante que ha sido esta nueva etapa en su carrera:

"Son muchas cosas nuevas. Me siento rejuvenecido porque vuelvo a aprender un montón, porque vuelvo a encontrarme en un lugar de inseguridad".

"Yo he dicho que si me dejan vengo todos los años. Depende de cómo me porte. Pero este año vengo a presentar mi primera película. Estoy muy contento, agradecido y orgulloso, ha sido mucho trabajo. Gracias al público mexicano "comentó el cantante y ahora también director, y comentó lo refrescante que ha sido para su carrera esta nueva faceta cinematográfica. "Son muchas cosas nuevas, me siento rejuvenecido porque vuelvo a aprender un montón de cosas nuevas, porque vuelvo a encontrarme en un lugar de inseguridad".

Rostros consagrados

Presencias ya consolidadas en el cine mexicano tuvieron su presencia obligatoria en la alfombra roja. Ofelia Medina, una de las más grandes mujeres de nuestro cine, y que ha visto su crecimiento a lo largo de cuatro décadas, enfatizó en cómo pasó de ser una simple muestra de cine, a un festival que ya promueve una película de stop-motion nacional, además de cómo ha cambiado el papel femenino en el séptimo arte. "Estuve en la primera Muestra -cuando era la Muestra-, y ahora cuarenta años después estamos viendo stop-motion local que ha sido un trabajo del festival también. Ha propiciado todo esto. Seguimos haciendo cine, las mujeres estamos haciendo cine, estamos diciendo cosas que no se habían dicho. El cine femenino mexicano está sorprendiendo al mundo entero".

De la misma manera, Patricia Bernal, una figura que no puede faltar en el FICG, compartió sentimientos similares por el FICG mirando su crecimiento a lo largo del tiempo. "Soy de las primeras. Estuve en la primera Muestra del Cine en Guadalajara, he venido cada año, cuarenta años viniendo. Ha crecido muchísimo, estoy orgullosísima de este festival. Esto es una prueba de lo que sí se hace bien, algo que va a durar y perdurar.

Nuevos talentos

También los nuevos talentos desfilaron con orgullo en la alfombra roja inaugural del FICG.

Cristo Fernández, el joven actor y orgullo tapatío, que hace unos meses estrenó "Corina", compartió su alegría por estar en el Festival de una manera muy distinta en su vida; antes, primero con el entusiasmo de un voluntario, ahora como un actor que está forjándose un camino importante en nuestra industria. Cristo, de 34 años, reconoció como Jalisco tiene un papel cada vez más predominante en la meandros del cine.

"Jalisco está demostrando que se está haciendo cine de calidad. Estamos descentralizando el cine. Estoy muy feliz de estar aquí en el Festival de mi ciudad. Aquí recordando, yo empecé aquí de voluntario. Entonces estoy regresando a mi ciudad", compartió el actor tapatío.

"México es un país que ama el cine, que tiene un festival fantástico como el de Guadalajara, y para Portugal es un honor estar acá como país invitado", compartió Luis Chay Vaz, presidente de la Agencia Pública Nacional de Cine de Portugal. Manolo Caro, director tapatío que acaba de estrenar "Serpientes y escaleras" en Netflix, y que durante el FICG 40 funge como juez, se dijo agradecido. "Me siento muy orgulloso de haber asistido, ahora venir de jurado. Es la ciudad que me vio crecer, es la ciudad que más amo. En este Festival presenté mi primer corto; y que me inviten como jurado a su edición 40, para mí es un halago". Las autoridades del estado de Jalisco, entre las que destacaron Michelle Fridman, Secretaria de Turismo, y Lourdes González, del jurado "Hecho en Jalisco", también estuvieron presentes durante la alfombra roja.

CT