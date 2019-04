"After" te mueve entre el amor y la perdición

La película “After” está a punto de estrenarse en las pantallas de cine en México (el 11 de abril), con la historia de tentación por la que pasa “Tessa”, una chica con cara de “que no rompe un plato”, pero se enamora de un joven que esconde un oscuro secreto en su vida, además de ser el chico malo de la escuela: “Hardin Scott”.

Esta producción se basa en los libros de la escritora Anna Todd, quien comenzó la historia como fanfic en Wattpad (una app que engloba a una comunidad de escritores y lectores). Un fenómeno en ventas y en la respuesta de los jóvenes lectores, la historia de amor y perdición de “After” se convierte en una saga que llega a la pantalla grande encarnada por los jóvenes Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin.

Vía telefónica, Josephine platicó sobre su papel: “Creo que hemos sido afortunados, la historia y los personajes han generado tanta pasión en los lectores. He tenido suerte”. Para Hero es similar: “Estoy de acuerdo con Josephine. Los fans del libro nos han apoyado, eso nos ha dado confianza. Ver los comentarios positivos que nos dejan en redes constantemente nos ayuda mucho para sentir que lo hacemos bien”.

CORTESÍA

Aunque antes de sumarse al proyecto ninguno de los dos había leído el libro, su descubrimiento de “After” fue peculiar: “No había leído el libro antes. Me sorprendió ver cuántos lectores tenía, no sabía que eran tantos. Tuvimos muchas audiciones, y cuando me aceptaron y lo dije varios conocidos me comentaron que ya lo habían leído”, comentó Hero.

Los actores comentaron algunas relaciones que tuvieron con los personajes a los que dieron vida: “Siento que ‘Tessa’ y yo somos parecidas, nos dejamos llevar, somos pasionales por muchas cosas, nos clavamos. Somos muy organizadas”, dijo Josephine. Hero; quien interpreta al chico malo, agregó: “Me gusta pensar que tiene la misma confianza que yo. Quiero suponer que yo soy mucho más racional, menos impulsivo. Siento que somos un poco diferentes, con similitudes sutiles”.

La escritora intervino en el casting

Los actores que participan en esta película descubrieron que el libro en el que se basa tiene una gran popularidad. CORTESÍA

Sobre el casting, la autora de los libros, Anna Todd, comentó: “Tuve un papel importante al escoger a los actores. De hecho yo supe antes que ellos que habían sido elegidos. Me sentí muy feliz cuando los aceptaron, iba a estar quien quería que estuviera”.

Además de escritora, Anna es productora de la adaptación, por lo que estuvo muy cercana a la filmación y edición de la cinta: “He visto la película ya varias veces: en el set, en el cuarto de edición, viendo el corte final. Estoy muy contenta, es muy emocionante estar cerca del estreno. A veces me olvido que está a punto de salir, es tanta la emoción”.

Al mismo tiempo, Anna ha atestiguado el compromiso de su legión de lectores: “Ha sido sorprendente, una manera muy colaborativa de contar una historia. Creo que es lo que me hace diferente a otros escritores. Me encanta tener esa conexión con los fans, que desde el principio han apoyado la película, muchos de ellos han hecho mercadotecnia: van a cafés y ponen los posters. Ver cómo se involucran tanto es gratificante, lo han hecho desde el principio”.

Con esa respuesta del público incluso antes de que se estrene la cinta, Anna tiene buen pronóstico del futuro: “Espero que haya una más, es lo natural”. En cuanto a sus libros, agregó: “Después de ‘After’ espero que venga otro ‘After’. Tengo una serie nueva, llamada ‘The Brightest Stars’: no puedo decir mucho, pero espero que suceda lo mismo que con ‘After’”.

¿De qué se trata “After: Aquí empieza todo”?

CORTESÍA

La joven “Tessa Young” cursa su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a “Hardin Scott”, un misterioso joven de oscuro pasado. Desde el primer momento se odian, porque pertenecen a dos mundos distintos y son completamente opuestos. Sin embargo, estos dos polos opuestos pronto se unirán y nada volverá a ser igual. “Tessa” y “Hardin” deberán enfrentarse a difíciles pruebas para estar juntos. La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento sexual y las huellas de un amor tan poderoso como la fuerza del destino.