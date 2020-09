“No es normal” escarba en el mundo de las curiosidades

Hoy martes 29 de septiembre a las 19:30 horas a través del canal 7.2 de a+ de TV Azteca, la conductora Olga Mariana estrena la segunda temporada de “No es normal”, un programa de investigación que presenta casos que han ocurrido y que tienen curiosidades increíbles.

“Este es un programa de curiosidades y de hechos insólitos, que como son tan extraños y tan raros, parece que no son normales. Son cosas que a veces te cuentan y que tú respondes, ‘¡ay no, esto no es normal!’. Entonces, lo que presentamos no es normal, pero sí es real”, comparte en entrevista Olga Mariana, quien recuerda que la emisión está respaldada por el equipo de “Difícil de creer”.

“Tenemos un gran equipo de producción y a un gran guionista que se encarga de investigar los temas para que en cada capítulo te quedes enganchado con estos temas que cuesta trabajo creer que son reales, pero nosotros te mostramos que sí lo son, que son cosas que han sucedido”. Señala Olga que muchos de los casos que presentan son del extranjero, pero que en México también suceden cosas curiosas.

“En todos los capítulos hay varios temas diferentes, de todos los géneros, misteriosos, mitológicos, de las funciones de los animales, de las plantas, del árbol de Frankenstein por ejemplo, que da mucho frutos diferentes como nectarinas, fresas y cerezas, son cosas que no son normales, pero que suceden en el mundo”. En esta segunda temporada se desarrollarán cápsulas sobre lugares como universidades donde se sabe de alguna maldición, también se conocerá a los animales más extraños.

Resalta Olga que el sello que ella le imprime al programa es el de la naturalidad, la producción le permite ser libre en las opiniones que quiere externar. “Yo no soy ninguna experta de nada, yo también me sorprendo con el público.”, además le gusta mucho interactuar con el público para conocer sus opiniones. “Me mandan el guión desde antes y puede ver lo que vamos a narrar y yo también investigo para aportarle al programa”.

Olga también participa en “Venga la alegría”, es originaria de Oaxaca, vivía en Huatulco. Se graduó de la universidad Anáhuac en Artes. “Cuando iba a terminar la escuela, hice un casting y entré a ‘Venga la alegría’, y fue así como empezó esta aventura, el año pasado hice casting para ‘No es normal’ y ahora está esta segunda temporada”.

Hace unos días también se integró al programa de música “Deezer Live” por Azteca Uno, “así que estaré combinando estos tres proyectos para seguir creciendo en mi carrera profesional y en Azteca que ha sido mi casa y me ha abierto las puertas con muchas oportunidades”.

JL