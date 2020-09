Regina Blandón denuncia en redes la censura a su beso lésbico

Regina Blandón no tolera la censura y más cuando se trata de diversidad. La actriz mexicana se ha mostrado en repetidas ocasiones a favor de las causas sociales actuales, tales como el aborto, el orgullo LGBTT+ y el feminismo. Esta fue la razón que la llevó a manifestarse en contra de un canal de televisión cuando éste censuró unas escenas donde Blandón se besa con otra mujer.

En enero del 2020 se estrenó la cinta "Cindy la regia", protagonizada por la actriz Cassandra Sánchez Navarro, donde Regina Blandón interpreta a la prima del personaje principal, una chica de la Ciudad de México, que es pareja de otra joven DJ.

Ayer por la noche se transmitió la película en el canal Golden y en las escenas donde la pareja gay muestra su amor con besos, las imágenes fueron blureadas (colocaron un efecto de desenfoque).

Ante el hecho, algunos televidentes se manifestaron contra el canal, que es operado por Televisa Networks y hoy fue la actriz, de 30 años, quien también denunció la acción a través de su cuenta de Twitter.

"Que oso, en pleno 2020", escribió Blandón junto al retuit de un seguidor, quien cuestionó en el momento: ¿Qué carajo le pasa a Golden censurando un beso lésbico?

Qué oso. En pleno 2020. https://t.co/G6ScLb1ENM — Regina Blandón (@ReginaBlandon) September 28, 2020

Cuando la película se estrenó, Regina habló de los preceptos impuestos a las mujeres por la sociedad y dijo que, a pesar de haber crecido rodeada de tradiciones, ella se considera una persona alejada de convencionalismos.

"Mi abuela me dijo que nadie me iba a aguantar, porque todas las actrices siempre terminan solas o divorciadas y yo ya le cumplí, porque me casé y me divorcié. Mis papás me apoyaron, así que creo que hasta ahora he roto con el 'deber ser'", dijo.

En esta ocasión reafirmó su postura y aseguró que no dejará de pronunciarse para que el pensamiento social sea de acuerdo con la época.

Asimismo, respondió a quienes aprovecharon para expresar su disgusto ante la cinta dirigida por Catalina Aguilar Masttreta y Santiago Limón.

jb