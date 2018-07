"No culpes a tu orientación sexual": Alejandra Ley a Mauricio Clark

La actriz y cantante Alejandra Ley envió un mensaje al conductor Mauricio Clark luego de la polémica que desató al decir que su homosexualidad está en el pasado.

En su cuenta de Facebook, Ley leyó un mensaje dedicado a Clark:

"Querido Mauricio Clark esta es una carta abierta para ti. Soy Alejandra Ley y me identifico como una mujer lesbiana y debo decir que mi identidad de género y mi orientación sexual no me hacen sentir mal, no me enferman, no son una patología y mucho menos me avergüenzan".

Añadió que "la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el no binarismo, lo transgénero y los diferentes tipos de identidades no son enfermedades que se deban curar ni están peleadas con la espiritualidad".

Ley lamentó que las decisiones de Clark lo llevaran a enfrentar pasajes oscuros, "pero no culpes a la orientación sexual con la que te identificabas por las decisiones que tú tomaste".

"No nos quieras curar porque no necesitamos cura, estamos sanos", señaló.

Alejandra Ley dijo que no está en contra de Clark, pero sí consideró prudente señalar que la homosexualidad no es una enfermedad que se pueda curar o sanar. Además señaló que, como figura pública, Clark tiene responsabilidad de cuidar lo que declara.

"No estamos dañados, no somos una aberración, basta al discurso de odio… no lo olviden, quien te ama no te quiere cambiar".

GC