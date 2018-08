"No cobro muy caro, Televisa me ofreció muy poquito", dice Atala

Atala Sarmiento dice que no es que ella cobre mucho. "Se había dicho que había ido a Televisa y que yo cobraba muy caro. No es que yo cobre muy caro, es que ellos me ofrecieron muy poquito", comenta la conductora.

Sin ningún proyecto que la devuelva a la televisión, asegura que ella no tiene prisa. Más bien quiere cambiar.

"No hay ninguna prisa. Me encuentro ante un reto muy importante, porque me estoy tratando de quitar un vestido que ya no quiero usar, quiero ponerme otro. Porque ya lo usé 14 años y ya siento que me aprieta. Quiero ponerme otro vestido", dice.

Sarmiento explica que para ella fue algo muy duro y que se dio cuenta de que más personas están pasando por la misma situación, lo que la ha llevado a tener una mayor empatía con sus seguidores.

Atala aseguró que está disfrutando cosas que antes no podía hacer, pero también está extrañando.

"Extraño a algunos de mis compañeros, pero extraño ese momento de estar en vivo, de hacer la televisión. No hay prisa, ya llegará el momento en el que pueda volver a retomarlo", agrega.

Confiesa que su hermano ha sido uno de los pilares más importantes durante este momento, al igual que su pareja.

"Poder encontrar un refugio, cuando he tenido momentos de reventar y escapar. Ha pasado muy poco tiempo, la verdad fueron 23 años, entonces hay cosas que me duelen. Mi madre me dice, no sé cómo no te has roto. No va a llegar ese día, yo voy a salir adelante. Yo estoy encantada de que así sea", dice.

