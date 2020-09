Niurka se lanza contra Montserrat Oliver

Niurka se lanzó contra Montserrat Oliver luego de que supuestamente la conductora la corriera de su programa "Montse y Joe".

A través de un video posteado en su cuenta de Instagram, Niurka, muy a su estilo, le envió un agresivo mensaje a Oliver tras "bromear" al decirle que se fuera.

"Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste: 'Niurka, ya vete'. Y me fui. Me seguiste arrepentida, pero la verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré", expresó.

En el mismo tono, la cubana criticó que Montserrat tratara mal a los invitados, quienes por cierto, están de a gratis y le "dan rating". La tachó de mustia y le recordó que se equivocó al meterse con ella, la reina de las polémicas.

"La pregunta es, ¿por qué tratar mal a quien estamos en tu programa de gratis, para ayudarte a subir es rating? Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy. No puedes venir a bailar a casa el trompo, ese saco te queda grande, amiga. Recuerda que tú perteneces al club de las mustias", dijo.

Finalmente, Niurka señaló que el error de Montserrat o de su producción fue subestimarla, pero dejó claro que no es la primera vez que la corren de algún lugar.

"Si se te ocurrió a ti, o te lo apuntó tu producción. Ojo, el gran error fue subestimarme. Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún lugar. No te sientas tan importante, no es para tanto, ¡perra!", concluyó.

"La palabra es un templo para bien o para mal, tienes que analizar las consecuencias por eso es que yo nunca me muerdo la lengua......", se lee junto al video que subió a sus redes.

Cuando Montserrat Oliver fue cuestionada sobre esta situación, la conductora se mostró extrañada, pero confió en que la cubana no estuviera enojada, y señaló el enorme cariño que le tiene.

"Ni supe. Creo que se ofuscó un poco, pero no. Yo la quiero mucho. Se fue arrebatadamente, pero se llevó toda la mesa de dulces. Muy enojada no estaba, porque si no se hubiera llevado toda la mesa de dulces… no, no es cierto", bromeó.

jb