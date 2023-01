Niurka Marcos a Bad Bunny: "El pueblo es el que te hace y el pueblo es el que te destruye"

Ya no está Carmelita Salinas para opinar de todo, pero tenemos a Niurka. Esta vez la cubana le mandó un mensaje al boricua Bad Bunny, quien a finales de diciembre le tiró el celular a una fan, cuando ésta se acercó a grabarlo.

Sebastián Reséndiz, presentador del programa “Se tenía que decir” que es parte del canal “La Saga” de Adela Micha, le preguntó a “Mamá Niu” que opinaba sobre este incidente que se volvió viral, destacando la vedette que la reacción del cantante fue “pésima y horrible”.

“Mi amor, yo he dicho que el que quiera conocerme, se acerca amablemente”, confesó la actriz, destacando que todo sus “bebenius” se le acercan con “ternura, dulzura y con respeto… y yo les doy la foto. Y si alguien me pusiera el teléfono en la cara… yo le digo: ‘No mi amor, así no se hace’, o le doy una regañada de ‘Mamá Niu’, pero se lo digo, no le tiro el teléfono, ni lo agredo de esa manera. Entonces, perdón, pero muy mal. Y todavía uno de esos seguidores (en el video publicado) le dice ‘no importa así te queremos’”.

Niurka además destacó que la joven agredida incluso pudo haber hecho un gran esfuerzo para comprarse su teléfono, el cual tras un arranque de ira, Bad Bunny se lo tiró hacia la playa. “Todos los millones que tiene Bad Bunny y todos los artistas que han llegado a cualquier tipo de cima o de nivel, se los ha dado el pueblo en cada taquilla o concierto que llenan. El pueblo es el que te hace y el pueblo es el que te destruye”.

