Niurka Marcos tiene encontronazo con la grafóloga Maryfer Centeno

Todavía no existe nadie que pueda con “Mamá Niu”, y así lo dejó claro ayer la cubana en el programa “Se tenía que decir”, el cual es producido por “La Saga”, canal de YouTube de Adela Micha, pues confrontó cara a cara a la grafóloga Maryfer Centeno, llamándola “estúpida” y “culicagá” tras las declaraciones que la especialista en lenguaje corporal hizo al analizar la relación sentimental que tuvo Niurka con Juan Vidal.

Maryfer, junto con Sebastián Reséndiz y Ernesto Buitrón, son los presentadores de este programa, tomando la batuta la grafóloga, sin embargo, a pesar de que ella hacia lo posible para hacerse valer como líder de la emisión y controlar las entrevistas de las invitadas, pues además de Niurka, estuvo presente Toñita, Maryfer fue ignorada por la cubana desde el inicio del show, así que el ambiente se percibía hostil.

Niurka le refirió a Maryfer que no le cree estos análisis del lenguaje corporal que ella hace, aunque la grafóloga le reiteró que están sustentados sus estudios, las dos alzaban la voz para medir quién tenía la razón, y aunque Maryfer le exigía que la respetara, Niurka no lo hizo, le externó que ella no puede emitir esas opiniones, sino tiene cerca a la persona en cuestión, y que si se atreve a decir que su lenguaje explica ciertas cosas, lo tiene que hacer con ella a un lado, para que le pueda dar réplica y exista la retroalimentación de ambas partes.

Además, Niurka le dijo que le faltaba experiencia y sexo para poder opinar de cosas como su relación sentimental o su manera de conducirse, pues ella es una mujer de más de 50 años que ha pasado por muchas experiencias, las cuales no tiene Maryfer, según lo expuso la cubana. El enojo de la grafóloga fue tal, que corrió a Niurka del programa, en tanto la cuba se burló y dijo que no, que mejor se fuera ella.

Al final, las dos hicieron las pases, incluso abrazándose, pero Niurka siempre ha dejado claro que todavía no hay quien se le pueda medir a ella. “Mamá Niu” reiteró que ella sabe su negocio y que es ella la que controla, inicia y finaliza sus escándalos.

