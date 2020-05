Ninel Conde presenta amparo para ver a su hijo

Ninel Conde presentó un amparo contra una medida de protección ordenada por la Fiscalía de la Ciudad de México que, asegura, le impide acercarse al hijo que procreó con su ex pareja Giovanni Medina, con quien sostiene una disputa por la custodia del menor.

La actriz y cantante señala en la demanda que el 19 de marzo pasado, la FGJCDMX emitió un acuerdo en la carpeta de investigación que le impuso "la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima (su ex pareja) y su menor hijo".

La demanda de garantías de Ninel fue turnada a Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien, sin embargo, resolvió que no le dará trámite hasta que se reanuden las actividades judiciales el mes entrante.

Por la misma razón, el juez determinó que en este momento no va a pronunciarse sobre si suspende o no el acuerdo atribuido a la Fiscalía local, pues éste no constituye una violación de derechos de importancia.

