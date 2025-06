The Last of Us 3: Esto es lo que se sabe del estreno de la serie de HBO Max

La segunda temporada de la serie "The Last of Us" llegó a su tan temido final con una trama envolvente que ha dejado a sus fanáticos a la espera de un nuevo comienzo que resuelva todas las dudas y teorías que se han desarrollado hasta este punto. ¡Spoilers más adelante!

El trágico giro que planteó la muerte de Joel Miller, interpretado por el actor Pedro Pascal, marcó un antes y un después tanto el flujo de la historia como en la vida de nuestra protagonista Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

Y aunque desde su comienzo la producción de la serie dejó en claro que seguiría la misma idea narrativa del videojuego en parte II, esta temporada causó gran expectativa, dividió las opiniones del público y sobre todo conmociono debido a la alta carga de emociones e intensidad que proyectó.

Es así que, ahora a su cierre, los espectadores mantienen una duda constante sobre lo que pasará y qué es lo que vendrá a continuación para la tan aclamada serie postapocalíptica.

Sin embargo, la espera para obtener la resolución de esta trama promete ser larga, ya que a pesar de que la tercera entrega ya fue confirmada, la plataforma aún no ha dado inicio a su rodaje, ni ha compartido nada referente a su avance.

En una reciente entrevista, la actriz que interpreta a Dina, Isabela Merced, detalló que la grabación de la tercera temporada podría comenzar en el año 2026 , aunque afirmó que no estaba del todo segura de esta información y que, por lo tanto, aún no podía dar una fecha definitiva de estreno.

A pesar de no tener un comunicado oficial de HBO, se estima que la serie podría ver la luz a comienzos del 2027, tal y como sucedió con las dos primeras partes, que tardaron respectivamente un par de años en completarse desde la fase de guion hasta el rodaje y la postproducción.

Aunque claro, ambas producciones se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19, que implicó un retraso tanto para los actores como para los creadores y espectadores de la serie.

