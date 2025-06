El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) abre un espacio para el documental musical con la sección Son de cine – In Edit, una colaboración que une las propuestas latinoamericanas con la mirada europea del reconocido festival barcelonés In-Edit, especializado en este género desde hace dos décadas.

Joel Torres Arriola, productor del FICG, subraya que esta sección se ha consolidado como un puente entre escenas musicales de distintas latitudes. "La sección es sobre documental musical, se llama Son de cine – In Edit. In Edit es porque tenemos una colaboración con este festival que tiene 20 años en Barcelona y que tiene especialidad en el documental musical, y Son de cine, que también ya tiene muchos años aquí en Guadalajara, tiene este abrazo latinoamericano muy fuerte", explicó.

Productor del FICG, Joel Torres Arriola EL INFORMADOR/ H. Navarro.

De acuerdo con Torres Arriola, la pandemia y el éxito de películas como la biopic de Queen marcaron un antes y un después para el género. "Yo creo que fueron esenciales para que el documental musical fuera considerado por las grandes distribuidoras y también por los cines comerciales, como el de David Bowie o hace poquito Led Zeppelin", señaló. Para muchos artistas, este formato se ha convertido en una vía de expresión más profunda que las redes sociales o las entrevistas convencionales.

Entre los títulos destacados que formarán parte de la programación de este año, Joel resalta 'The Story of Die Antwoord', que ofrece una mirada única desde el punto de vista de la hija del dúo sudafricano. "Es ella quien narra todo el documental y dice quiénes son sus papás, cómo son de artistas. Yo creo que es único, a mí me gusta mucho este documental porque maneja gran colorimetría, imágenes dinámicas", expresó.

La curaduría se esfuerza por ofrecer una gama amplia de estilos musicales y enfoques narrativos. Por ejemplo, La salsa vive recorre la historia del género desde su gestación en Nueva York hasta su explosión en Cali, Colombia. “Pero además tenemos al maestro Rubén Blades que está narrando toda la historia”, destacó Torres, subrayando el peso histórico y testimonial del proyecto.

Otro de los documentales con fuerte carga social es 'Una canción para mi tierra', dirigido por Mauricio Albornoz Iniesta. La cinta sigue a un profesor de música en zonas rurales de Argentina que, al escuchar las preocupaciones de sus alumnos por las fumigaciones en su entorno, canaliza esa inquietud en una canción que termina resonando a nivel político y artístico. "Es la historia de cómo él lleva esa preocupación a la canción y lleva eco con los políticos, con otros artistas", comentó.

Queer as Punk, dirigida por Yihwen Chen, es otro ejemplo de la diversidad temática y cultural de la muestra. Centrada en una banda punk de Malasia integrada por personas queer, el documental aborda las dificultades que enfrentan por su identidad en un entorno hostil. "Además de hablar de su cambio de género, hablan de que los derechos queer no existen en Malasia, de cómo ellos tratan de convivir y cómo se expresan a través de la música", explicó.

También figura La Joia: Bad Gyal, dirigida por David Camarero, que muestra el ascenso a la fama de la cantante catalana y su proceso de adaptación a la popularidad. "Ella dice: ‘Yo soy una joya, pero todavía me falta mucho pulirme’. Y creo que es una historia que realmente a la gente joven le va a gustar", dijo Joel.

Como parte de la programación general del FICG y aunque no forma parte directa de Son de cine – In Edit, se presentará 'Murió la fantasía', documental sobre Denise Guerrero, vocalista de Belanova, quien este año será homenajeada con el Premio Maguey Trayectoria. Además, se montará una exposición dedicada a su figura en el Centro de Cultura Universitario. "Es una exposición de ella, pero es más hacia la cultura pop; ha trabajado con muchos afamados diseñadores de moda, y aquí van a poder ver cosas muy personales", señaló Torres, destacando también que el reconocimiento marca una nueva etapa para la artista como solista.

En primera edición en Guadalajara en 2023, In-Edit México dejó grata impresión entre el público local. "Estamos trabajando arduamente para que el Festival de Música & Cine IN-EDIT México vuelva. En 2023 tuvimos esta edición que duró cuatro días y ahora esperamos poderlo repetir y que las personas amantes de la música lo puedan disfrutar", comentó.

Además de las funciones de cine, el FICG ofrecerá actividades paralelas como clases magistrales, conferencias y exposiciones abiertas al público. “El festival es para todo mundo, no se necesita ser experto, tenemos muchas actividades gratuitas, no solo en Son de cine – In Edit sino durante todo el FICG", señaló el productor.

Las funciones programadas se realizarán del 6 al 14 de julio. Las entradas tienen un costo accesible y muchas de las actividades no requieren pago. "Las master classes, las exposiciones no tienen costo. Entonces pueden venir y experimentar otro tipo de música a través del documental, otro tipo de experiencias a través del cine", concluyó.

